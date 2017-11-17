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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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21:07 Организаторы «Щедрого вторника» в Норильске определились с местом проведения благотворительной акции
16:51 Вкусная страничка. Новый проект стартует в газете «зпПлюс» в преддверии Нового года
15:54 Меньше чем через две недели в Норильске во второй раз пройдет Всемирная благотворительная акция «Щедрый вторник»
14:49 Самолет S7 Airlines вернулся в аэропорт Норильска из-за срабатывания датчика неисправности
14:31 Сегодня вечером МФК «Норильский никель» в рамках восьмого тура Суперлиги проведет игру с МФК «КПРФ»
14:25 Сегодня - День рождения Нелли Соколовой, одной из героев совместного проекта «Заполярной правды», телекомпании ВГТРК «ГТРК-Норильск» и норильского отдела опеки и попечительства
12:38 Всегда готовы прийти на помощь. Норильские участковые уполномоченные отмечают профессиональный праздник.
12:34 В Норильске сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия.
12:27 Сегодня в Норильске открывается персональная выставка Дмитрия Старшинова «Большой. Новое время».
10:52 На Таймыре планируют построить легкоатлетический манеж, рассчитанный на 320 зрителей.
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