Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 ноября 2017, 16:51



Вкусная страничка. Новый проект стартует в газете «зпПлюс» в преддверии Нового года

По данным Яндекс метрики – в ноябре сайт «Заполярки» посетили более 60-ти тысяч пользователей всемирной паутины. Возраст читателей сайта от 25 до 54 лет и старше. В ноябре зафиксировано около восьми тысяч новых пользователей. На нашем портале всегда самые оперативные и актуальные новости, интересные статьи от «Заполярной правды», виртуальные конкурсы, свежие объявления. Информация обновляется каждый день, привлекая новых людей. Для участия в нашем новом «вкусном» проекте, необходимо отправить заявку в свободной форме на reklama@gazetazp.ru, позвонить по тел. 34-34-89 или прийти в редакцию Б. Хмельницкого, 18 с 10 до 19 часов.

Просмотров:136 Аппетитная информация о лучших заведениях НПР: кафе, ресторанах, барах, пиццериях и других точках общественного питания будет выходить по пятницам, на третьей цветной полосе газеты «зпПЛЮС». Рекламодатели, попавшие в десятку первых – получат возможность разместить модульную рекламу со скидкой до 50%. Еще один, приятный сюрприз – интернет-размещение на одном из самых посещаемых городских порталов – сайте gazetazp.ru. Яркий баннер с переходом на страницу рекламных макетов, займет достойное место на главной странице сайта.По данным Яндекс метрики – в ноябре сайт «Заполярки» посетили более 60-ти тысяч пользователей всемирной паутины. Возраст читателей сайта от 25 до 54 лет и старше. В ноябре зафиксировано около восьми тысяч новых пользователей. На нашем портале всегда самые оперативные и актуальные новости, интересные статьи от «Заполярной правды», виртуальные конкурсы, свежие объявления. Информация обновляется каждый день, привлекая новых людей. Для участия в нашем новом «вкусном» проекте, необходимо отправить заявку в свободной форме на reklama@gazetazp.ru, позвонить по тел. 34-34-89 или прийти в редакцию Б. Хмельницкого, 18 с 10 до 19 часов.