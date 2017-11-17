Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
17 ноября 2017, 16:51

Вкусная страничка. Новый проект стартует в газете «зпПлюс» в преддверии Нового года


Аппетитная информация о лучших заведениях НПР: кафе, ресторанах, барах, пиццериях и других точках общественного питания будет выходить по пятницам, на третьей цветной полосе газеты «зпПЛЮС». Рекламодатели, попавшие в десятку первых – получат возможность разместить модульную рекламу со скидкой до 50%. Еще один, приятный сюрприз – интернет-размещение на одном из самых посещаемых городских порталов – сайте gazetazp.ru. Яркий баннер с переходом на страницу рекламных макетов, займет достойное место на главной странице сайта.
По данным Яндекс метрики – в ноябре сайт «Заполярки» посетили более 60-ти тысяч пользователей всемирной паутины. Возраст читателей сайта от 25 до 54 лет и старше. В ноябре зафиксировано около восьми тысяч новых пользователей. На нашем портале всегда самые оперативные и актуальные новости, интересные статьи от «Заполярной правды», виртуальные конкурсы, свежие объявления. Информация обновляется каждый день, привлекая новых людей. Для участия в нашем новом «вкусном» проекте, необходимо отправить заявку в свободной форме на reklama@gazetazp.ru, позвонить по тел. 34-34-89 или прийти в редакцию Б. Хмельницкого, 18 с 10 до 19 часов.

Просмотров:136
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 17 ноября 2017 
21:07   Организаторы «Щедрого вторника» в Норильске определились с местом проведения благотворительной акции 16:51   Вкусная страничка. Новый проект стартует в газете «зпПлюс» в преддверии Нового года
15:54   Меньше чем через две недели в Норильске во второй раз пройдет Всемирная благотворительная акция «Щедрый вторник» 14:49   Самолет S7 Airlines вернулся в аэропорт Норильска из-за срабатывания датчика неисправности
14:31   Сегодня вечером МФК «Норильский никель» в рамках восьмого тура Суперлиги проведет игру с МФК «КПРФ» 14:25   Сегодня - День рождения Нелли Соколовой, одной из героев совместного проекта «Заполярной правды», телекомпании ВГТРК «ГТРК-Норильск» и норильского отдела опеки и попечительства
12:38   Всегда готовы прийти на помощь. Норильские участковые уполномоченные отмечают профессиональный праздник. 12:34   В Норильске сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия.
12:27   Сегодня в Норильске открывается персональная выставка Дмитрия Старшинова «Большой. Новое время». 10:52   На Таймыре планируют построить легкоатлетический манеж, рассчитанный на 320 зрителей.
10:32   Сегодня круглую дату отмечает любимое норильчанами место загородного отдыха – лыжная база «Оль-Гуль».

 16 ноября 2017 
17:34   Сегодня всемирный День отказа от курения. В Красноярском крае в прошлом году от рака легких скончались 1549 человек. Большинство из них – мужчины. 17:15   В Норильске состоялся финал конкурса «Пятиминутки дорожной безопасности».
16:34   Краевые парламентарии приняли бюджет на 2018 год в первом чтении. 16:13   В столице Таймыра начали монтаж новогодней иллюминации.
16:06   Красноярская компания представляет свои 3D-принтеры на международной выставке Formnext powered by tct, стартовавшей во Франкфурте-на-Майне в Германии. 15:54   Портреты пятнадцати заслуженных таймырцев появятся на аллее Славы ко Дню Таймыра.
15:40   В Норильске продолжается благоустройство мини-парка во дворе Ленинского проспекта, 37. Там торжественно открыли скульптуру льва, героя диснеевского «Короля Льва» Муфасы. 14:44   Таймырская делегация примет участие в работе Всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
14:16   Норильские пожарные совместно с сотрудниками полиции спасли людей из горящей квартиры. 13:19   Администрация Норильска представила депутатскому корпусу на изучение главный финансовый документ города.
12:50   Президент МФК «Норильский никель» Павел Белкин: «Посещаемость домашних игр команды в этом сезоне увеличилась на 20%». 12:20   Россельхознадзор может запретить поставки свинины и говядины из Бразилии в связи с обнаружением в мясе рактопамина.
12:08   На юго-восточном въезде автодороги Норильск – Талнах появились светофоры. 11:28   Ключевые позиции в российской власти в течение ближайшего года могут занять 11 красноярцев. Среди них есть и норильчане.

 15 ноября 2017 
18:47   Сегодня в Норильске завершился III Фестиваль культуры и спорта силовых ведомств и юридических структур Заполярья. 18:17   Транспортный коридор Салехард - Новый Уренгой – Норильск нужно реанимировать. Ученые обсуждают проблемы связи в Арктике и на Дальнем Востоке.
18:02   Экологичный материал для строительства дорог в Арктике создали тюменские ученые. 17:50   Делегаты из России, Швейцарии, Норвегии и Швеции станут участниками III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра».
17:44   За 10 дней норильчане должны выбрать территорию города, которая будет благоустроена в следующем году. Голосование пройдет на сайте администрации Норильска. 17:03   За полмесяца работы стационарного поста весового контроля в тестовом режиме в Норильске было выявлено пять нарушений перевозки тяжелых грузов.
16:10   На развитие культуры Красноярского края будут выделены дополнительные средства. 14:02   День правовой помощи детям пройдет в Норильске 20 ноября.
13:57   Норильчан приглашают посетить мастер-класс по созданию видеороликов и принять участие в определении победителя фестиваля-конкурса «Полярная сова». 13:26   Более 150 млн рублей дополнительно направят в краевую отрасль образования.
13:14   Норильская организация охотников и рыболовов заплатит штраф за нарушение правил пользования объектами животного мира. 13:12   Три года лишения свободы и крупный штраф получил житель Норильска за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия и патронов.
13:06   Российские ученые разработали передвижные мини-АЭС для арктических регионов. 12:53   В Норильске кинотеатр «Родина» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране» покажет фильм-выставку «Революция - новое искусство для нового мира» (16+).
12:46   21 ноября в Норильсе состоится круглый стол на тему «Законодательное обеспечение социального предпринимательства». 12:33   В честь своего 50-летия Норильский колледж искусств покажет норильчанам «Магические миры «Бараксан».
11:32   В Норильске творческое объединение «Планерка» соберет друзей, чтобы отпраздновать свой 50-й концерт. 11:27   «Северный сувенир - 2017» приглашает мастеров.
11:19   С сегодняшнего дня в России меняют дизайн пачек сигарет. 11:04   Норильский перинатальный центр сможет заработать только во второй половине 2018 года. Сроки сдачи объекта перенесены.
10:52   Норильск присоединился к общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 10:48   Девять сказок за один день. Накануне в Норильске на сцене ГЦК участники III Фестиваля культуры и спорта силовых структур Заполярья состязались в театральном мастерстве.

 14 ноября 2017 
17:03   Делегация из Дудинки познакомила участников III фестиваля Русского географического общества «Народы России» с культурой таймырских этносов. 16:57   В рамках IV епархиальных Рождественских чтений обсудили духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста.
16:50   «Акцент необходимо делать на развитие спорта среди школьников», - заявил Павел Ростовцев на встрече с представителями спортивной общественности Норильска.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх