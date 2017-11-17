Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 ноября 2017, 21:07



Организаторы «Щедрого вторника» в Норильске определились с местом проведения благотворительной акции

В этом году акция в Норильске пройдет во вторник, 28 ноября в торговом доме "Таймыр" с 17 до 20 часов. Собранные средства планируют направить на лечение четырехлетнего Андрюши Михайлова. У мальчика врожденная аномалия развития головного мозга, задержка психоречевого и моторного развития и на лечение в Новосибирской клинике необходимо собрать 234 тысячи рублей. Этот лечебный курс позволит ребенку со временем начать говорить, а значит, мальчик получит новую возможность для развития и социализации. Благотворительный фонд «Территория добра» приветствует любые инициативы горожан и волонтеров по проведению и участию во Всемирной благотворительной акции «Щедрый вторник». По вопросам оказания помощи, а также предложений и идей обращаться по телефону фонда: 46-52-22 с 12 до 18 часов с понедельника по пятницу.

Просмотров:77 Напомним, Всемирная акция "Щедрый вторник" в Норильске впервые была проведена в прошлом году по инициативе благотворительного фонда социальных программ «Территория добра». Акцию поддержали техникум промышленных технологий и сервиса, клуб интеллектуальной игры Quiz, хор «Вдохновение», а также волонтеры. А средства, собранные в рамках «Щедрого вторника» направили на реабилитацию Лизы Бекетовой, ученицы Дудинской гимназии. Девочке в сентябре 2016 года был поставлен диагноз остеогенная саркома (рак) лучевой кости правой руки.В этом году акция в Норильске пройдет во вторник, 28 ноября в торговом доме "Таймыр" с 17 до 20 часов.Собранные средства планируют направить на лечение четырехлетнего Андрюши Михайлова. У мальчика врожденная аномалия развития головного мозга, задержка психоречевого и моторного развития и на лечение в Новосибирской клинике необходимо собрать 234 тысячи рублей. Этот лечебный курс позволит ребенку со временем начать говорить, а значит, мальчик получит новую возможность для развития и социализации.Благотворительный фонд «Территория добра» приветствует любые инициативы горожан и волонтеров по проведению и участию во Всемирной благотворительной акции «Щедрый вторник». По вопросам оказания помощи, а также предложений и идей обращаться по телефону фонда: 46-52-22 с 12 до 18 часов с понедельника по пятницу.