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20 ноября 2017, 11:30



Сегодня, 20 ноября, отмечается всемирный День ребенка. В Красноярском крае проживают более полумиллиона детей, при этом мальчиков больше, чем девочек, на 2,6%.

Целью праздника является привлечение внимания широкой общественности, организаций и правительственных учреждений к вопросам, направленным на практическую реализацию мер по обеспечению благополучия детей по всему миру. По данным Красноярскстата, в Красноярском крае на начало 2017 года численность детей до 17 лет составляла 615 254 человека, или 21,4 процента общей численности населения края, в том числе детей в возрасте до 6 лет – 276 856 человек, в возрасте от 7 до 14 лет – 256 241 человек, от 15 до 17 лет – 82 157 человек. Среди детей 51,3% составляли мальчики, 48,7% – девочки. В 2016 году в крае родились 39 828 малышей, что на 3,3% меньше, чем в 2015 году. Среди родившихся детей мальчиков на 886 больше, чем девочек. Больше всего детей родились у женщин в возрасте 25-29 лет, пятеро ребятишек - у женщин в возрасте 50 лет и старше.

Просмотров:354 Традиция отмечать День ребенка возникла в середине прошлого столетия, а именно в 1954 году, по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, сообщает НИА-Красноярск.Целью праздника является привлечение внимания широкой общественности, организаций и правительственных учреждений к вопросам, направленным на практическую реализацию мер по обеспечению благополучия детей по всему миру.По данным Красноярскстата, в Красноярском крае на начало 2017 года численность детей до 17 лет составляла 615 254 человека, или 21,4 процента общей численности населения края, в том числе детей в возрасте до 6 лет – 276 856 человек, в возрасте от 7 до 14 лет – 256 241 человек, от 15 до 17 лет – 82 157 человек. Среди детей 51,3% составляли мальчики, 48,7% – девочки.В 2016 году в крае родились 39 828 малышей, что на 3,3% меньше, чем в 2015 году. Среди родившихся детей мальчиков на 886 больше, чем девочек. Больше всего детей родились у женщин в возрасте 25-29 лет, пятеро ребятишек - у женщин в возрасте 50 лет и старше.