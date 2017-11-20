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20 ноября 2017, 11:40



В Норильске автоинспекторы и школьники почтили память людей, погибших в ДТП.

В районе Талнах автоинспекторы со школьниками провели акцию «МИР без ДТП!». Призывы к водителям и пешеходам дети младших классов из школ 20, 38 и 43 подготовили своими руками. Активисты отряда ЮИД школы № 43, несмотря на морозный день, раздавали эти обращения на одном из оживленных участков микрорайона. Таким образом, школьники и автоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о том, что их ждут дома, и в очередной раз призвали норильчан соблюдать Правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:181 В субботу в СШ № 41 на школьной линейке автоинспекторы вместе со школьниками и учителями почтили память погибших людей в автоавариях. Отряд ЮИД показал своим младшим товарищам, к чему приводит незнание и несоблюдение Правил дорожного движения.В районе Талнах автоинспекторы со школьниками провели акцию «МИР без ДТП!». Призывы к водителям и пешеходам дети младших классов из школ 20, 38 и 43 подготовили своими руками. Активисты отряда ЮИД школы № 43, несмотря на морозный день, раздавали эти обращения на одном из оживленных участков микрорайона.Таким образом, школьники и автоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о том, что их ждут дома, и в очередной раз призвали норильчан соблюдать Правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.