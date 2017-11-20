Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 ноября 2017, 11:57



Норильчанин Евгений Бревнов стал победителем первенства мира по гиревому спорту среди ветеранов.

«Перед выездом я поставил перед собой конкретную цель – абсолютный результат первенства. К счастью, все сложилось благополучно. Кроме разницы часовых поясов, особых сложностей в Корее я не испытал. А уровень, который продемонстрировали соперники, как мне показалось, остался прежним. Только за абсолютный результат мне пришлось серьезно побороться с партнерами по сборной», - рассказывает Евгений Бревнов. Говоря о подготовительном периоде, чемпион отметил, что тренировки проходили планово, без срывов и, что самое главное, - без травм.

Просмотров:193 Соревнования прошли в Сеуле (Южная Корея) и собрали порядка 80 сильнейших участников из 26 стран. Евгений Бревнов, ранее уже заявлявший о себе на самом высоком уровне, на этот раз показал результат в 188 подъемов в толчке и 230 в рывке. В двоеборье его сумма составила 303 подъема. При этом спортсмен, выступивший в возрастной группе 40-44 года и в весовой категории 85 килограммов, установил три личных рекорда, два из которых (в толчке и двоеборье) стали мировыми. По итогам первенства мира сборная России заняла первое общекомандное место.«Перед выездом я поставил перед собой конкретную цель – абсолютный результат первенства. К счастью, все сложилось благополучно. Кроме разницы часовых поясов, особых сложностей в Корее я не испытал. А уровень, который продемонстрировали соперники, как мне показалось, остался прежним. Только за абсолютный результат мне пришлось серьезно побороться с партнерами по сборной», - рассказывает Евгений Бревнов.Говоря о подготовительном периоде, чемпион отметил, что тренировки проходили планово, без срывов и, что самое главное, - без травм.