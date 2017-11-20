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20 ноября 2017, 12:07



В субботу в Норильске открылся театральный фестиваль «Золотая маска» - одно из самых ожидаемых событий в культурной жизни города.

Наталья Кирпа, педагог английского языка 28 школы: «Здесь собрались в основном педагоги из общеобразовательных школ, которые ведут театральные кружки, занимаются с детками в детских садах, заботятся о духовном развитии детей. То, чем мы здесь сегодня занимались, интересно тем, что нам предложили множество различных способов игры с детьми на уроках. Не вести сухой урок, а, используя эти методики, увлечь детей. Для начала занятий, для знакомства такие игры идеальны, на мой взгляд, чтобы из маленькой группы незнакомых между собой людей они превратились в большой коллектив». Никита Щетинин, актер, преподаватель, работает в федеральном центре поддержки гастрольной деятельности: «Основной наш ориентир направлен не на актерское мастерство, которое я как профессиональный артист способен, безусловно, преподавать. Мы же рассматриваем возможность применения театральных навыков в обычном образовательном процессе. Мы активно вводим термин «театральная педагогика», речь идет об использовании театральных навыков и наработок в обычном школьном образовании. Это позволяет детям через игру знакомиться с важными вещами. Также эта программа используется в России очень активно уже на протяжении нескольких лет для популяризации театра для школьников и используется как инструмент для выстраивания коммуникации с детьми. Мы ведь всегда вместе можем пофантазировать, поиграть, предложить перевоплотиться. Основная моя деятельность заключается в том, что я провожу театральные уроки для школьников, в которых объясняю какие-то особенности театра, его устройство, рассказываю, с чем связаны какие-то трактовки и формулировки в спектаклях». Норильские слушатели показали себя на этом мастер-классе с лучшей стороны. «Мне очень приятно было работать с этой группой, все очень заинтересованы, и, что важно, мы находимся с ними в диалоге, потому что я не считаю себя каким-то носителем истины, а всегда стараюсь как делиться собственным опытом, так и черпать его извне», - отметил Щетинин. У Никиты, по его словам, достаточно большой опыт в проведении различных социальных и театральных проектах. Основная функция театра - просветительская. А сейчас мы на каждом шагу слышим, что дети не ходят в театр, не читают книги. Хочется наладить с ними взаимоотношения, встречаться с ними, общаться.

Просмотров:267 Торжественное открытие с обращением первых лиц города состоялось перед началом первого спектакля фестиваля – «Шведскую спичку» по Чехову представил столичный «Театр наций», однако фактически события в рамках фестиваля начали происходить еще накануне. В пятницу прошло открытие фотовыставки, посвященной Большому театру «Большой. Новое время», а с раннего утра и до вечера в субботу педагоги школ, преподаватели театральных студий и студенты постигали премудрости введения театрализации в школьные уроки.Наталья Кирпа, педагог английского языка 28 школы: «Здесь собрались в основном педагоги из общеобразовательных школ, которые ведут театральные кружки, занимаются с детками в детских садах, заботятся о духовном развитии детей. То, чем мы здесь сегодня занимались, интересно тем, что нам предложили множество различных способов игры с детьми на уроках. Не вести сухой урок, а, используя эти методики, увлечь детей. Для начала занятий, для знакомства такие игры идеальны, на мой взгляд, чтобы из маленькой группы незнакомых между собой людей они превратились в большой коллектив».Никита Щетинин, актер, преподаватель, работает в федеральном центре поддержки гастрольной деятельности: «Основной наш ориентир направлен не на актерское мастерство, которое я как профессиональный артист способен, безусловно, преподавать. Мы же рассматриваем возможность применения театральных навыков в обычном образовательном процессе. Мы активно вводим термин «театральная педагогика», речь идет об использовании театральных навыков и наработок в обычном школьном образовании. Это позволяет детям через игру знакомиться с важными вещами. Также эта программа используется в России очень активно уже на протяжении нескольких лет для популяризации театра для школьников и используется как инструмент для выстраивания коммуникации с детьми. Мы ведь всегда вместе можем пофантазировать, поиграть, предложить перевоплотиться. Основная моя деятельность заключается в том, что я провожу театральные уроки для школьников, в которых объясняю какие-то особенности театра, его устройство, рассказываю, с чем связаны какие-то трактовки и формулировки в спектаклях».Норильские слушатели показали себя на этом мастер-классе с лучшей стороны.«Мне очень приятно было работать с этой группой, все очень заинтересованы, и, что важно, мы находимся с ними в диалоге, потому что я не считаю себя каким-то носителем истины, а всегда стараюсь как делиться собственным опытом, так и черпать его извне», - отметил Щетинин.У Никиты, по его словам, достаточно большой опыт в проведении различных социальных и театральных проектах. Основная функция театра - просветительская. А сейчас мы на каждом шагу слышим, что дети не ходят в театр, не читают книги. Хочется наладить с ними взаимоотношения, встречаться с ними, общаться.