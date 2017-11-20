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20 ноября 2017, 12:12



МФК «Норильский никель» в рамках восьмого тура Суперлиги на выезде обыграл «КПРФ» - 4:2.

Во втором тайме уверенной игрой на последнем рубеже норильчан выручает Попов. Голкипер сводит на нет все старания «коммунистов», но к 45-й минуте и его мастерства не хватает, чтобы отразит натиск соперника: хозяева разыгрывают угловой, мяч на грудь принимает Сирило и дальним ударом посылает его в сетку. В надежде спасти игру «КПРФ» меняет вратаря на пятого полевого, но все попытки отыграться по-прежнему разбиваются об умелые действия Попова. А на последней минуте матча счет и вовсе увеличивается: гости перехватывают мяч и Сучилину не составляет проблем закрепить окончательный результат, - 4:2 в пользу «Норильского никеля». На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норникеля» Александр Соколов не скупился на похвалу в адрес своей команды. «Хочу сказать слова благодарности своим игрокам. Сегодня первый тайм был у нас пока что лучшим в чемпионате – и по игре, и по заряженности, и по желанию. Знали, что игра будет непростая: «КПРФ» - квалифицированная команда, которая набрала ход. Во втором тайме мы устали, но продолжили прессинговать, мы старались и играли друг за друга. Тяжело кого-то выделить, да и не хочется этого делать, поскольку мы показали сильную командную сплоченность. Ребята получают уверенность от игры к игре, приходят победы. Продолжаем двигаться в выбранном направлении». По итогам восьмого тура «Норильский никель» набирает 19 очков и занимает шестую строчку турнирной таблицы. В следующем туре норильчане дома проведут двухматчевую встречу с «Сибиряком», у которого 31 очко и второе место. Игры состоятся 14 и 15 декабря во Дворце спорта «Арктика». Ближайший же матч «Норникель» проведет 10 декабря в рамках 1/4 финала Кубка России – в гости к нам приедет «Дина».

Просмотров:190 Уже на десятой минуте встречи норильчане выходят вперед благодаря Канивцу, который от Пономарева в центре площадки получает мяч, проходит с ним по левому флангу и уверенно переигрывает вратаря. Спустя шесть минут происходит автогол: никельщики перехватывают мяч в своей штрафной и тут же сооружают контратаку, на ударной позиции оказывается Пономарев, он перебрасывает снаряд через вышедшего на перехват голкипера, а в это время на линии ворот одновременно оказываются игрок «Норникеля» Чащин и его соперник Асадов, от которого-то мяч и залетает в сетку. За минуту до конца первой половины игры «КПРФ» удается сократить отставание: разыграв многоходовку, дальним ударом под перекладину Попова огорчает Паулиньо. И все же последнее слово в первой 25-минутке остается за гостями, которые за секунды до перерыва разыгрывают образцовую комбинацию. Сергеев, технично обыграв соперника, выходит к центральному кругу и делает точную передачу на Кутузова, который в окружении соперников обратно пяткой отыгрывает на партнера. В свою очередь Сергеев одним касанием переводит мяч поперек площадки в район вратарской, где Сытин изящным ударом в падении ставит точку в атаке.Во втором тайме уверенной игрой на последнем рубеже норильчан выручает Попов. Голкипер сводит на нет все старания «коммунистов», но к 45-й минуте и его мастерства не хватает, чтобы отразит натиск соперника: хозяева разыгрывают угловой, мяч на грудь принимает Сирило и дальним ударом посылает его в сетку. В надежде спасти игру «КПРФ» меняет вратаря на пятого полевого, но все попытки отыграться по-прежнему разбиваются об умелые действия Попова. А на последней минуте матча счет и вовсе увеличивается: гости перехватывают мяч и Сучилину не составляет проблем закрепить окончательный результат, - 4:2 в пользу «Норильского никеля».На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норникеля» Александр Соколов не скупился на похвалу в адрес своей команды.«Хочу сказать слова благодарности своим игрокам. Сегодня первый тайм был у нас пока что лучшим в чемпионате – и по игре, и по заряженности, и по желанию. Знали, что игра будет непростая: «КПРФ» - квалифицированная команда, которая набрала ход. Во втором тайме мы устали, но продолжили прессинговать, мы старались и играли друг за друга. Тяжело кого-то выделить, да и не хочется этого делать, поскольку мы показали сильную командную сплоченность. Ребята получают уверенность от игры к игре, приходят победы. Продолжаем двигаться в выбранном направлении».По итогам восьмого тура «Норильский никель» набирает 19 очков и занимает шестую строчку турнирной таблицы. В следующем туре норильчане дома проведут двухматчевую встречу с «Сибиряком», у которого 31 очко и второе место. Игры состоятся 14 и 15 декабря во Дворце спорта «Арктика». Ближайший же матч «Норникель» проведет 10 декабря в рамках 1/4 финала Кубка России – в гости к нам приедет «Дина».