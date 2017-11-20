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20 ноября 2017, 12:32



Большой рядом. Открытие фотовыставки Дмитрия Страшникова о закулисье Большого театра состоялось в Музее Норильска аккурат перед открытием «Золотой маски».

Выставка получила название «Большой. Новое время». Почему новое время? На этот вопрос, наверняка, лучше всех бы ответил сам автор, но Дмитрия Старшинова, к сожалению, на открытии выставки не было. Зато был Сергей Зыков, руководитель отдела культурно-просветительских программ «Мультимедиа арт-музей, Москва». Именно ММАМ, норильский музей и «Московский дом фотографии» при поддержке «Норникеля» выступили в качестве организаторов выставки. По мнению Сергея Зыкова, язык балета, как язык классической оперы, сейчас частично утрачен, поэтому на смену балету пришла современная хореография. Но при этом, уверен он, сохранилась и традиция, которая изначально обладала высоким духовным посылом. «Вспомним советское прошлое, в котором балет, являясь искусством жеста, настроения и духовной возвышенности, мог просто исчезнуть, - говорит Сергей Зыков. – В балете нет слов, а для советской культуры были важны как раз слова и лозунги. Тем не менее, балет был сохранен, а значит, он был невероятно силен, в движениях актеров был и остается смысловой посыл». При этом специалист уверен, что снимки, представленные на выставке, никаких тайн Большого театра не раскрывают: это продолжение спектакля и некое внедрение балета в современность, а не попытка влезть в какой-то потайной мир. «Начинка» Большого уже сама по себе современность. На фотографиях мы видим артистов рядом с осветительными приборами и другими современными конструкциями. В выставке важна идея. Это существование балетной культуры в контексте современности, то есть нового мира изменившейся эстетики. Особенностью современного балета является фигура: личность того, кто вживается в образ. Оказаться где-то в прошлом (именно об этом повествуют балетные постановки) и принести оттуда в современный мир что-то забытое – это очень сложно с точки зрения психологии. Поэтому, как мне кажется, в первую очередь, мы видим психологическую выставку, а не закулисную историю», - резюмирует Сергей Зыков. Остается добавить, что выставка Дмитрия Старшинова впервые была представлена в рамках столичного фестиваля «Мода и стиль в фотографии 2017», который традиционно знакомит зрителей с шедеврами мировой фотографии и творчеством молодых российских и зарубежных авторов. Акцент в экспозиции, которая проработает в Музее Норильска до середины января, сделан на современных балетных постановках. Среди них спектакли, поставленные в последние годы специально по заказу Большого театра. Прежде всего это работы, удостоенные премии «Золотая маска» в номинации «Лучший балетный спектакль», - «Укрощение строптивой» (2015 год) и «Герой нашего времени» (2016 год).

Просмотров:205 Огромную роль в балете играет пантомима, с помощью которой до зрителя доносят чувства и суть происходящего на сцене. Автор снимков постарался поделиться теми же эмоциями, только скрытыми от глаз обычных зрителей. Взяв в руки фотоаппарат, он в течение года снимал своих коллег и команду театра во время репетиций и в ходе подготовительного процесса. И, надо сказать, как бы растворившись среди окружающих себя людей, со своей задачей он справился, блестяще передав моменты отдыха и наивысшего сосредоточения артистов перед выходом.Выставка получила название «Большой. Новое время». Почему новое время? На этот вопрос, наверняка, лучше всех бы ответил сам автор, но Дмитрия Старшинова, к сожалению, на открытии выставки не было. Зато был Сергей Зыков, руководитель отдела культурно-просветительских программ «Мультимедиа арт-музей, Москва». Именно ММАМ, норильский музей и «Московский дом фотографии» при поддержке «Норникеля» выступили в качестве организаторов выставки.По мнению Сергея Зыкова, язык балета, как язык классической оперы, сейчас частично утрачен, поэтому на смену балету пришла современная хореография. Но при этом, уверен он, сохранилась и традиция, которая изначально обладала высоким духовным посылом.«Вспомним советское прошлое, в котором балет, являясь искусством жеста, настроения и духовной возвышенности, мог просто исчезнуть, - говорит Сергей Зыков. – В балете нет слов, а для советской культуры были важны как раз слова и лозунги. Тем не менее, балет был сохранен, а значит, он был невероятно силен, в движениях актеров был и остается смысловой посыл».При этом специалист уверен, что снимки, представленные на выставке, никаких тайн Большого театра не раскрывают: это продолжение спектакля и некое внедрение балета в современность, а не попытка влезть в какой-то потайной мир.«Начинка» Большого уже сама по себе современность. На фотографиях мы видим артистов рядом с осветительными приборами и другими современными конструкциями. В выставке важна идея. Это существование балетной культуры в контексте современности, то есть нового мира изменившейся эстетики. Особенностью современного балета является фигура: личность того, кто вживается в образ. Оказаться где-то в прошлом (именно об этом повествуют балетные постановки) и принести оттуда в современный мир что-то забытое – это очень сложно с точки зрения психологии. Поэтому, как мне кажется, в первую очередь, мы видим психологическую выставку, а не закулисную историю», - резюмирует Сергей Зыков.Остается добавить, что выставка Дмитрия Старшинова впервые была представлена в рамках столичного фестиваля «Мода и стиль в фотографии 2017», который традиционно знакомит зрителей с шедеврами мировой фотографии и творчеством молодых российских и зарубежных авторов. Акцент в экспозиции, которая проработает в Музее Норильска до середины января, сделан на современных балетных постановках. Среди них спектакли, поставленные в последние годы специально по заказу Большого театра. Прежде всего это работы, удостоенные премии «Золотая маска» в номинации «Лучший балетный спектакль», - «Укрощение строптивой» (2015 год) и «Герой нашего времени» (2016 год).