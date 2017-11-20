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20 ноября 2017, 12:39



Норильчане хорошо выступили на чемпионате Красноярского края по смешанным единоборствам: сразу пятеро спортсменов выполнили норматив кандидатов в мастера спорта.

15 декабря в Новосибирске пройдет мастерский турнир смешанных боевых единоборств по Сибири с участием наших спортсменов. От Норильска поедут от шести до восьми человек – точное число участников зависит от того, успеют ли двое восстановиться после травм. «Ребята все взрослые, от 21 года, опытные. Есть несколько спортсменов, занимающихся относительно недавно, но они результативные бойцы и не выполнили норматив КМС лишь из-за ограничения числа участников в категории на определенных турнирах», - рассказал Пилиховский. Шанс оценить мастерство бойцов вскоре появится и у норильского зрителя: после нового года планируется проведение чемпионата города в ДС «Арктика», после чего ребята выедут на краевой чемпионат и чемпионат Сибирского федерального округа, который впервые пройдет в Красноярске.

Просмотров:187 Как рассказал «Норильским новостям» Сергей Пилиховский, президент федерации смешанных боевых единоборств Норильска, старший тренер сборной России по ММА, на сегодня сразу восемь норильчан включены в сборную края, четверо из них выступают первым номером в своих категориях.15 декабря в Новосибирске пройдет мастерский турнир смешанных боевых единоборств по Сибири с участием наших спортсменов. От Норильска поедут от шести до восьми человек – точное число участников зависит от того, успеют ли двое восстановиться после травм.«Ребята все взрослые, от 21 года, опытные. Есть несколько спортсменов, занимающихся относительно недавно, но они результативные бойцы и не выполнили норматив КМС лишь из-за ограничения числа участников в категории на определенных турнирах», - рассказал Пилиховский.Шанс оценить мастерство бойцов вскоре появится и у норильского зрителя: после нового года планируется проведение чемпионата города в ДС «Арктика», после чего ребята выедут на краевой чемпионат и чемпионат Сибирского федерального округа, который впервые пройдет в Красноярске.