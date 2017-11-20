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20 ноября 2017, 12:39



Весной в Норильске пройдет профессиональный турнир по смешанным единоборствам.

«Мы рассчитываем, что турнир пройдет на манеже «Арктики» и соберет не мене 1500 зрителей. Но главное – это приезд почетных гостей из числа серьезных бойцов, которые смогут показать всю красоту этого вида спорта. Турнир будут транслировать по каналу «Матч. Боец». Подробности о его проведении, а также точная дата будет известна в январе: пока турнир находится в стадии активной подготовки», - заключил Сергей Пилиховский.

Просмотров:199 Большой профессиональный турнир, как показывает практика прошлых лет, будет пользоваться у горожан повышенным вниманием (аналогичный, но меньшего формата турнир проходил в прошлом году в «Арте»). Как рассказал Сергей Пилиховский, президент федерации смешанных боевых единоборств Норильска, старший тренер сборной России по ММА, провести его предполагалось уже в декабре, но из-за задержки финансирования его перенесли на начало марта. Турнир имеет международный статус, ожидается приезд именитых бойцов смешанных единоборств из Германии, Бразилии и других стран.«Мы рассчитываем, что турнир пройдет на манеже «Арктики» и соберет не мене 1500 зрителей. Но главное – это приезд почетных гостей из числа серьезных бойцов, которые смогут показать всю красоту этого вида спорта. Турнир будут транслировать по каналу «Матч. Боец». Подробности о его проведении, а также точная дата будет известна в январе: пока турнир находится в стадии активной подготовки», - заключил Сергей Пилиховский.