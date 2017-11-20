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20 ноября 2017, 12:50



PolArt-резиденция Музея Норильска объявляет о старте проекта первого резидента сезона 2017-2018.

Антонина Баевер, известная в арт-сообществе как Дженда Флюид, выпускница Московского государственного университета культуры и искусства и школы фотографии им. А. Родченко. Участница российских и международных фестивалей и биеннале. Молодая художница в своем творчестве посредством различных видов искусства исследует окружающую реальность, создает поле критического осмысления сбоев в современности, предлагает иные, идеальные сценарии будущего. Ее работы находятся в публичных и частных коллекциях: Московский музей современного искусства, Фонд парка искусств «Музеон», Центр документального кино и других. Андрей Паршиков, куратор, арт-критик о проекте: «Для резиденции в Норильске Антонина Баевер заново исследует, расскажет и интерпретирует сказку о Снежной Королеве. Место действия этой сказки теперь, в 2017 году, происходит в идеальных пространствах пост-цифровой утопии, а сам рассказ выстроен по принципу облака тегов, структурированных в кристаллическую решетку. Материализовавшиеся отголоски идеальных миров сказки станут одеждой, которой никогда прежде не было. А саму структуру в материальном мире художница создаст вместе с детьми с нуля из бумаги. С ними и только с ними она составит слово «Вечность». Сам же город предоставит ей холод как ресурс идеального сияющего мира, где Снежная Королева больше не злая ведьма, но новая предвечная богиня и проводник в невиданные миры». Результат проекта резидента норильчане увидят на итоговой выставке через две недели работы Антонины в Норильске. Напоминаем, что победителями второго российского конкурса норильской арт-резиденции стали пять художников из Ярославля, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы и Перми, которые реализуют в этом сезоне свои проекты по осмыслению и интерпретации образа города средствами современного искусства. Цель программы – поддержка самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды. Презентация проекта состоится 23 ноября в 19.00 в PolArt-резиденции Музея Норильска (Б. Хмельницкого, 1).

Просмотров:195 Презентация проекта «Осколки и стразы» художницы Антонины Баевер (Москва) состоится 23 ноября. Знакомство с резидентом пройдет в формате artist-talk. Художница расскажет о своих последних проектах, русском рейве и о своем альтер эго.Антонина Баевер, известная в арт-сообществе как Дженда Флюид, выпускница Московского государственного университета культуры и искусства и школы фотографии им. А. Родченко. Участница российских и международных фестивалей и биеннале. Молодая художница в своем творчестве посредством различных видов искусства исследует окружающую реальность, создает поле критического осмысления сбоев в современности, предлагает иные, идеальные сценарии будущего. Ее работы находятся в публичных и частных коллекциях: Московский музей современного искусства, Фонд парка искусств «Музеон», Центр документального кино и других.Андрей Паршиков, куратор, арт-критик о проекте: «Для резиденции в Норильске Антонина Баевер заново исследует, расскажет и интерпретирует сказку о Снежной Королеве. Место действия этой сказки теперь, в 2017 году, происходит в идеальных пространствах пост-цифровой утопии, а сам рассказ выстроен по принципу облака тегов, структурированных в кристаллическую решетку. Материализовавшиеся отголоски идеальных миров сказки станут одеждой, которой никогда прежде не было. А саму структуру в материальном мире художница создаст вместе с детьми с нуля из бумаги. С ними и только с ними она составит слово «Вечность». Сам же город предоставит ей холод как ресурс идеального сияющего мира, где Снежная Королева больше не злая ведьма, но новая предвечная богиня и проводник в невиданные миры».Результат проекта резидента норильчане увидят на итоговой выставке через две недели работы Антонины в Норильске.Напоминаем, что победителями второго российского конкурса норильской арт-резиденции стали пять художников из Ярославля, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы и Перми, которые реализуют в этом сезоне свои проекты по осмыслению и интерпретации образа города средствами современного искусства. Цель программы – поддержка самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды.Презентация проекта состоится 23 ноября в 19.00 в PolArt-резиденции Музея Норильска (Б. Хмельницкого, 1).