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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:44 Норильчане приняли участие в ежегодном региональном инфраструктурном проекте «Новый фарватер».
15:34 Спектакль Норильского театра драмы вошел в лонг-лист номинантов «Золотой маски» на 2018 год.
15:13 Сегодня Всероссийский день правовой помощи детям. Бесплатные консультации проходят во всех районах Норильска.
15:02 Необычную выставку домашних питомцев в Норильске организуют специалисты центральной библиотечной системы города.
14:13 Госавтоинспекторы подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни в Норильске.
13:36 Заполярные ученые научились превращать радиоактивные отходы в керамику.
13:28 Олли, соул, джиббинг, корн-стар и многие другие невероятные трюки можно было увидеть на первом контесте по скейтбордингу и роллер-спорту, который прошел в Норильске.
13:11 В Норильчке прошел круглый стол на тему «Нравственные ценности и будущее Заполярья» в рамках IV епархиальных Рождественских образовательных чтений.
13:07 В Норильске в рамках IV епархиальных Рождественских чтений состоялось заседание секции «Церковь и молодежь».
12:57 В Норильске проходит отбор территорий общего пользования для благоустройства в 2018 году. Голосование стартовало сегодня.
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