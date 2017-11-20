Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 ноября 2017, 12:57



В Норильске проходит отбор территорий общего пользования для благоустройства в 2018 году. Голосование стартовало сегодня.

Организатором отбора является администрация города Норильска в лице управления городского хозяйства администрации города Норильска. Отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры муниципального образования город Норильск. В 2018 году на реализацию проекта по благоустройству территории общего пользования предусмотрено 19652,0 тыс. рублей. С 20.11.2017 по 30.11.2017 на официальном сайте муниципального образования город Норильск проводится электронное голосование за конкретную территорию общего пользования, участвующую в отборе для включения в муниципальную программу на 2018 год: Благоустройство территории в районе ул. Озерная, д. 15а. Красноярский край, город Норильск (район Центральный): В настоящее время пустырь. Выполнение мероприятий по благоустройству данной территории позволит создать благоприятную зону для проведения семейного отдыха всех возрастных групп жителей района. Реализация данного проекта обеспечит создание двух основных зон отдыха различного функционального назначения: зона для отдыха взрослого населения, спортивно-игровая зона для детей от 3 до 14 лет. Благоустройство территории в районе ул. Комсомольской, д. 9 (со стороны фасада). Красноярский край, город Норильск (район Центральный): В настоящее время пустырь. Благоустройство территории позволит разнообразить архитектурно-художественный облик данной жилой территории города и внесет в городскую застройку позитивный колорит и разнообразие. Реализация данного проекта обеспечит создание двух основных зон отдыха различного функционального назначения: зона для отдыха взрослого населения, спортивно-игровая зона для детей от 3 до 14 лет. Благоустройство территории в районе ул. Комсомольской, д. 11 (со стороны двора). Красноярский край, город Норильск (район Центральный): В настоящее время пустырь. Выполнение мероприятий по благоустройству данной территории позволит создать благоприятную зону для проведения активного отдыха детей от 3 до 14 лет. Размещение на территории малых форм игрового, физкультурного и декоративного назначения. Благоустройство территории в районе ул. Талнахской, д. 48 (со стороны фасада): В настоящее время пустырь. Выполнение мероприятий по благоустройству данной территории позволит создать благоприятную зону для проведения семейного отдыха всех возрастных групп жителей района. Территория «Зоны отдыха «Набережная ручья Кайерканский». Красноярский край, город Норильск (район Кайеркан): Выполнение мероприятий по благоустройству данной территории позволит создать спортивно-игровую зону в городской черте, благоприятную для проведения семейного и массового отдыха всех возрастных групп жителей района, позволит повысить интерес молодежи к здоровому образу жизни и привлечению к занятиям различными видами спорта, направленное на укрепление здоровья подрастающего поколения. Принять участие в отборе могут все желающие. Гражданин и (или) организация могут проголосовать двумя способами: Заполнить заявление, приложенное к настоящему документу, и направить его в адрес управления городского хозяйства администрации города Норильска в электронной форме на адрес ugh@norilsk-city.ru либо принести его самостоятельно в управление городского хозяйства по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 7, 1-й этаж. Проголосовать за конкретную территорию общего пользования на официальном сайте города Норильска www.norilsk-city.ru в разделе «Формирование комфортной городской среды» в период с 20.11.2017 по 30.11.2017. В данном разделе также можно указать иную территорию, которую, на ваш взгляд, предпочтительнее благоустроить в 2018 году. Указанная территория будет включена в голосование.

Просмотров:230 Администрация города Норильска объявляет с 20.11.2017 по 30.11.2017 отбор предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2020 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования город Норильск, подлежащей благоустройству в 2018 году.Организатором отбора является администрация города Норильска в лице управления городского хозяйства администрации города Норильска. Отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры муниципального образования город Норильск. В 2018 году на реализацию проекта по благоустройству территории общего пользования предусмотрено 19652,0 тыс. рублей.С 20.11.2017 по 30.11.2017 на официальном сайте муниципального образования город Норильск проводится электронное голосование за конкретную территорию общего пользования, участвующую в отборе для включения в муниципальную программу на 2018 год:Благоустройство территории в районе ул. Озерная, д. 15а. Красноярский край, город Норильск (район Центральный): В настоящее время пустырь. Выполнение мероприятий по благоустройству данной территории позволит создать благоприятную зону для проведения семейного отдыха всех возрастных групп жителей района. Реализация данного проекта обеспечит создание двух основных зон отдыха различного функционального назначения: зона для отдыха взрослого населения, спортивно-игровая зона для детей от 3 до 14 лет.Благоустройство территории в районе ул. Комсомольской, д. 9 (со стороны фасада). Красноярский край, город Норильск (район Центральный): В настоящее время пустырь. Благоустройство территории позволит разнообразить архитектурно-художественный облик данной жилой территории города и внесет в городскую застройку позитивный колорит и разнообразие. Реализация данного проекта обеспечит создание двух основных зон отдыха различного функционального назначения: зона для отдыха взрослого населения, спортивно-игровая зона для детей от 3 до 14 лет.Благоустройство территории в районе ул. Комсомольской, д. 11 (со стороны двора). Красноярский край, город Норильск (район Центральный): В настоящее время пустырь. Выполнение мероприятий по благоустройству данной территории позволит создать благоприятную зону для проведения активного отдыха детей от 3 до 14 лет. Размещение на территории малых форм игрового, физкультурного и декоративного назначения.Благоустройство территории в районе ул. Талнахской, д. 48 (со стороны фасада): В настоящее время пустырь. Выполнение мероприятий по благоустройству данной территории позволит создать благоприятную зону для проведения семейного отдыха всех возрастных групп жителей района.Территория «Зоны отдыха «Набережная ручья Кайерканский». Красноярский край, город Норильск (район Кайеркан): Выполнение мероприятий по благоустройству данной территории позволит создать спортивно-игровую зону в городской черте, благоприятную для проведения семейного и массового отдыха всех возрастных групп жителей района, позволит повысить интерес молодежи к здоровому образу жизни и привлечению к занятиям различными видами спорта, направленное на укрепление здоровья подрастающего поколения.Принять участие в отборе могут все желающие. Гражданин и (или) организация могут проголосовать двумя способами:Заполнить заявление, приложенное к настоящему документу, и направить его в адрес управления городского хозяйства администрации города Норильска в электронной форме на адрес ugh@norilsk-city.ru либо принести его самостоятельно в управление городского хозяйства по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 7, 1-й этаж.Проголосовать за конкретную территорию общего пользования на официальном сайте города Норильска www.norilsk-city.ru в разделе «Формирование комфортной городской среды» в период с 20.11.2017 по 30.11.2017. В данном разделе также можно указать иную территорию, которую, на ваш взгляд, предпочтительнее благоустроить в 2018 году. Указанная территория будет включена в голосование.