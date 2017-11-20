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20 ноября 2017, 13:07



В Норильске в рамках IV епархиальных Рождественских чтений состоялось заседание секции «Церковь и молодежь».

Открыли работу секции приветственным словом преосвященнейший Агафангел епископ Норильский и Туруханский и ректор Норильского государственного индустриального института Дмитрий Дубров. Также на заседании секции присутствовали сотрудники епархиального молодежного отдела; директор духовно-просветительского центра имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого) Татьяна Пучканева. С докладами, касающимися тем молодежного служения и нравственного воспитания молодежи, выступили представители епархиального молодежного отдела и студенты I и II курсов. Все доклады вызвали живое обсуждение, так как касались важных насущных тем. Работа секции завершилась вручением сертификатов участникам чтений и общей памятной фотографией, сообщили в пресс-службе Норильской епархии.

Просмотров:205 Встреча прошла 18 ноября 2017 года в Норильском государственном индустриальном институте.Открыли работу секции приветственным словом преосвященнейший Агафангел епископ Норильский и Туруханский и ректор Норильского государственного индустриального института Дмитрий Дубров. Также на заседании секции присутствовали сотрудники епархиального молодежного отдела; директор духовно-просветительского центра имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого) Татьяна Пучканева.С докладами, касающимися тем молодежного служения и нравственного воспитания молодежи, выступили представители епархиального молодежного отдела и студенты I и II курсов. Все доклады вызвали живое обсуждение, так как касались важных насущных тем. Работа секции завершилась вручением сертификатов участникам чтений и общей памятной фотографией, сообщили в пресс-службе Норильской епархии.