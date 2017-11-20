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20 ноября 2017, 13:11



В Норильчке прошел круглый стол на тему «Нравственные ценности и будущее Заполярья» в рамках IV епархиальных Рождественских образовательных чтений.

На мероприятии присутствовали: духовник сестричества «Милосердия» иерей Алексий Пирогов; руководитель епархиального отдела по социальному служению и церковной благотворительности иерей Сергий Андреев; руководитель епархиального отдела по делам молодежи диакон Димитрий Прохоров; руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации Татьяна Пучканева; представители городских общественных организаций и государственных учреждений. В ходе мероприятия были затронуты вопросы развития духовно-нравственного комплекса ценностей в современном обществе, были высказаны предложения по реализации работы в этом направлении с различными частями общества, различных традиций и верований, сообщает пресс-служба Норильской епархии.

Просмотров:202 Заседание прошло18 ноября 2017 года в актовом зале консультационного корпуса Норильского межрайонного родильного дома под председательством руководителя епархиального сестричества «Милосердие» Татьяны Ласточкиной.На мероприятии присутствовали: духовник сестричества «Милосердия» иерей Алексий Пирогов; руководитель епархиального отдела по социальному служению и церковной благотворительности иерей Сергий Андреев; руководитель епархиального отдела по делам молодежи диакон Димитрий Прохоров; руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации Татьяна Пучканева; представители городских общественных организаций и государственных учреждений.В ходе мероприятия были затронуты вопросы развития духовно-нравственного комплекса ценностей в современном обществе, были высказаны предложения по реализации работы в этом направлении с различными частями общества, различных традиций и верований, сообщает пресс-служба Норильской епархии.