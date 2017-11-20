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20 ноября 2017, 13:28



Олли, соул, джиббинг, корн-стар и многие другие невероятные трюки можно было увидеть на первом контесте по скейтбордингу и роллер-спорту, который прошел в Норильске.

Организатором первых пробных соревнований стала региональная спортивная общественная организация «Шторм». Уже в шесть часов вечера скейт-парк «Шторм», который разместился в здании одной из бывших теплиц, стал заполняться людьми, а ближе к семи, к началу соревнований, в ангаре уже яблоку негде было упасть. По словам Андрея Герасимова, директор РСОО «Шторм», такие современные и экстремальные виды спорта, как скейтбординг и роллер-спорт, все больше приобретают популярность у норильчан и завоевывают сердца молодежи. В контесте приняли участие роллеры и скейтеры со всего Большого Норильска, а также Дудинки от 14 лет и старше. «Пробные соревнования проводятся в Норильске впервые, - говорит Андрей Герасимов. - Мы впервые после открытия опробуем столь массово площадку и оборудование скейт-парка. Школа катания на скейтах и роликах только нарабатывается. Знания буквально по крупинке собираются с интернета, всевозможных видеороликов и страничек зарубежных спортсменов. Собственно, и маршруты и виды сегодняшних состязаний были составлены благодаря интернету». Четыре команды скейтеров и две команды роллеров состязались по трем видам контеста: прохождение маршрута на скорость, демонстрация стиля прохождения маршрута и минутная свободная программа, во время которой участники показали виртуозное владение своим телом и спортивным снаряжением. Оценивало спортсменов профессиональное и строгое жюри. Сложность трюка и четкость его исполнения приносили дополнительные баллы в копилку команды. Первый контест - это драйв, энергия, эмоции, скорость, невероятное владение телом и умение ловить баланс, дополненное ритмичным музыкальным миксом от известного диджея и криками поддержки болельщиков. Казалось, что от напряжения в ангаре наэлектризовался воздух, а ролики и скейты при соприкосновении с фигурами высекали искры. В итоге лидерами соревнований, заработавшими наибольшее количество баллов, стали команда скейтеров «Талнахский стиль» и команда роллеров «Шторм». Все участники были награждены памятными грамотами, медалями, а победители получили ценные призы от спонсоров соревнований.

Просмотров:218 Контест - в переводе с английского означает соревнование, состязание, батл.Организатором первых пробных соревнований стала региональная спортивная общественная организация «Шторм». Уже в шесть часов вечера скейт-парк «Шторм», который разместился в здании одной из бывших теплиц, стал заполняться людьми, а ближе к семи, к началу соревнований, в ангаре уже яблоку негде было упасть.По словам Андрея Герасимова, директор РСОО «Шторм», такие современные и экстремальные виды спорта, как скейтбординг и роллер-спорт, все больше приобретают популярность у норильчан и завоевывают сердца молодежи. В контесте приняли участие роллеры и скейтеры со всего Большого Норильска, а также Дудинки от 14 лет и старше.«Пробные соревнования проводятся в Норильске впервые, - говорит Андрей Герасимов. - Мы впервые после открытия опробуем столь массово площадку и оборудование скейт-парка. Школа катания на скейтах и роликах только нарабатывается. Знания буквально по крупинке собираются с интернета, всевозможных видеороликов и страничек зарубежных спортсменов. Собственно, и маршруты и виды сегодняшних состязаний были составлены благодаря интернету».Четыре команды скейтеров и две команды роллеров состязались по трем видам контеста: прохождение маршрута на скорость, демонстрация стиля прохождения маршрута и минутная свободная программа, во время которой участники показали виртуозное владение своим телом и спортивным снаряжением. Оценивало спортсменов профессиональное и строгое жюри. Сложность трюка и четкость его исполнения приносили дополнительные баллы в копилку команды.Первый контест - это драйв, энергия, эмоции, скорость, невероятное владение телом и умение ловить баланс, дополненное ритмичным музыкальным миксом от известного диджея и криками поддержки болельщиков. Казалось, что от напряжения в ангаре наэлектризовался воздух, а ролики и скейты при соприкосновении с фигурами высекали искры. В итоге лидерами соревнований, заработавшими наибольшее количество баллов, стали команда скейтеров «Талнахский стиль» и команда роллеров «Шторм».Все участники были награждены памятными грамотами, медалями, а победители получили ценные призы от спонсоров соревнований.