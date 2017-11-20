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20 ноября 2017, 13:36



Заполярные ученые научились превращать радиоактивные отходы в керамику.

В основе этой технологии — сорбенты из минералов с нанопористой структурой, открытых также на Кольском полуострове. Они способны вбирать радионуклиды и другие вредные вещества из жидкости, а после прокаливания превращаются в керамику, которую можно хранить тысячелетиями и использовать потом в качестве источника энергии. Ученые создают укрупненную установку по синтезу новых материалов. «На ней мы получим первые килограммы и десятки килограммов сорбентов. Установка позволит спроектировать крупное промышленное производство», — добавил Николаев. Предполагается, что установка начнет работу во второй половине 2018 года. Сорбенты готова заказывать госкорпорация «Росатом». Интерес к новой технологии проявили также представители Японии.

Просмотров:209 Технологию, позволяющую превращать жидкие радиоактивные отходы в керамику, разработали в Центре материаловедения Кольского научного центра РАН. Об этом рассказал его руководитель Анатолий Николаев на конференции в рамках Мурманской международной деловой недели, передает Lenta.ru со ссылкой на murman.ru.В основе этой технологии — сорбенты из минералов с нанопористой структурой, открытых также на Кольском полуострове. Они способны вбирать радионуклиды и другие вредные вещества из жидкости, а после прокаливания превращаются в керамику, которую можно хранить тысячелетиями и использовать потом в качестве источника энергии.Ученые создают укрупненную установку по синтезу новых материалов. «На ней мы получим первые килограммы и десятки килограммов сорбентов. Установка позволит спроектировать крупное промышленное производство», — добавил Николаев. Предполагается, что установка начнет работу во второй половине 2018 года.Сорбенты готова заказывать госкорпорация «Росатом». Интерес к новой технологии проявили также представители Японии.