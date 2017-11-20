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20 ноября 2017, 14:13



Госавтоинспекторы подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни в Норильске.



Просмотров:206 Во время рейдов дорожные полицейские привлекли 14 автолюбителей за нарушение скоростного режима. Кроме того, семь водителей привлечено за выезд на полосу встречного движения, задержано пять нетрезвых водителей, четыре автолюбителя, управляли автомобилями без прав, 21 водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, шестеро – за нарушение правил тонировки, три автомобиля помещено на штрафстоянку, семь водителей привлечены за нарушение правил перевозки детей в автомобилях, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.