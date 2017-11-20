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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
20 ноября 2017, 14:13

Госавтоинспекторы подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни в Норильске.


Во время рейдов дорожные полицейские привлекли 14 автолюбителей за нарушение скоростного режима. Кроме того, семь водителей привлечено за выезд на полосу встречного движения, задержано пять нетрезвых водителей, четыре автолюбителя, управляли автомобилями без прав, 21 водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, шестеро – за нарушение правил тонировки, три автомобиля помещено на штрафстоянку, семь водителей привлечены за нарушение правил перевозки детей в автомобилях, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

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    Список новостей

 20 ноября 2017 
16:44   Норильчане приняли участие в ежегодном региональном инфраструктурном проекте «Новый фарватер». 15:34   Спектакль Норильского театра драмы вошел в лонг-лист номинантов «Золотой маски» на 2018 год.
15:13   Сегодня Всероссийский день правовой помощи детям. Бесплатные консультации проходят во всех районах Норильска. 15:02   Необычную выставку домашних питомцев в Норильске организуют специалисты центральной библиотечной системы города.
14:13   Госавтоинспекторы подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни в Норильске. 13:36   Заполярные ученые научились превращать радиоактивные отходы в керамику.
13:28   Олли, соул, джиббинг, корн-стар и многие другие невероятные трюки можно было увидеть на первом контесте по скейтбордингу и роллер-спорту, который прошел в Норильске. 13:11   В Норильчке прошел круглый стол на тему «Нравственные ценности и будущее Заполярья» в рамках IV епархиальных Рождественских образовательных чтений.
13:07   В Норильске в рамках IV епархиальных Рождественских чтений состоялось заседание секции «Церковь и молодежь». 12:57   В Норильске проходит отбор территорий общего пользования для благоустройства в 2018 году. Голосование стартовало сегодня.
12:50   PolArt-резиденция Музея Норильска объявляет о старте проекта первого резидента сезона 2017-2018. 12:39   Весной в Норильске пройдет профессиональный турнир по смешанным единоборствам.
12:39   Норильчане хорошо выступили на чемпионате Красноярского края по смешанным единоборствам: сразу пятеро спортсменов выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. 12:32   Большой рядом. Открытие фотовыставки Дмитрия Страшникова о закулисье Большого театра состоялось в Музее Норильска аккурат перед открытием «Золотой маски».
12:12   МФК «Норильский никель» в рамках восьмого тура Суперлиги на выезде обыграл «КПРФ» - 4:2. 12:07   В субботу в Норильске открылся театральный фестиваль «Золотая маска» - одно из самых ожидаемых событий в культурной жизни города.
11:57   Норильчанин Евгений Бревнов стал победителем первенства мира по гиревому спорту среди ветеранов. 11:40   В Норильске автоинспекторы и школьники почтили память людей, погибших в ДТП.
11:30   Сегодня, 20 ноября, отмечается всемирный День ребенка. В Красноярском крае проживают более полумиллиона детей, при этом мальчиков больше, чем девочек, на 2,6%.

 17 ноября 2017 
21:07   Организаторы «Щедрого вторника» в Норильске определились с местом проведения благотворительной акции. 16:51   Вкусная страничка. Новый проект стартует в газете «зпПЛЮС» в преддверии Нового года.
15:54   Меньше чем через две недели в Норильске во второй раз пройдет всемирная благотворительная акция «Щедрый вторник». 14:49   Самолет S7 Airlines вернулся в аэропорт Норильска из-за срабатывания датчика неисправности.
14:31   Сегодня вечером МФК «Норильский никель» в рамках восьмого тура Суперлиги проведет игру с МФК «КПРФ». 14:25   Сегодня - день рождения Нелли Соколовой, одной из героев совместного проекта «Заполярной правды», телекомпании ВГТРК «ГТРК-Норильск» и норильского отдела опеки и попечительства.
12:38   Всегда готовы прийти на помощь. Норильские участковые уполномоченные отмечают профессиональный праздник. 12:34   В Норильске сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия.
12:27   Сегодня в Норильске открывается персональная выставка Дмитрия Старшинова «Большой. Новое время». 10:52   На Таймыре планируют построить легкоатлетический манеж, рассчитанный на 320 зрителей.
10:32   Сегодня круглую дату отмечает любимое норильчанами место загородного отдыха – лыжная база «Оль-Гуль».

 16 ноября 2017 
17:34   Сегодня всемирный День отказа от курения. В Красноярском крае в прошлом году от рака легких скончались 1549 человек. Большинство из них – мужчины. 17:15   В Норильске состоялся финал конкурса «Пятиминутки дорожной безопасности».
16:34   Краевые парламентарии приняли бюджет на 2018 год в первом чтении. 16:13   В столице Таймыра начали монтаж новогодней иллюминации.
16:06   Красноярская компания представляет свои 3D-принтеры на международной выставке Formnext powered by tct, стартовавшей во Франкфурте-на-Майне в Германии. 15:54   Портреты пятнадцати заслуженных таймырцев появятся на аллее Славы ко Дню Таймыра.
15:40   В Норильске продолжается благоустройство мини-парка во дворе Ленинского проспекта, 37. Там торжественно открыли скульптуру льва, героя диснеевского «Короля Льва» Муфасы. 14:44   Таймырская делегация примет участие в работе Всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
14:16   Норильские пожарные совместно с сотрудниками полиции спасли людей из горящей квартиры. 13:19   Администрация Норильска представила депутатскому корпусу на изучение главный финансовый документ города.
12:50   Президент МФК «Норильский никель» Павел Белкин: «Посещаемость домашних игр команды в этом сезоне увеличилась на 20%». 12:20   Россельхознадзор может запретить поставки свинины и говядины из Бразилии в связи с обнаружением в мясе рактопамина.
12:08   На юго-восточном въезде автодороги Норильск – Талнах появились светофоры. 11:28   Ключевые позиции в российской власти в течение ближайшего года могут занять 11 красноярцев. Среди них есть и норильчане.

 15 ноября 2017 
18:47   Сегодня в Норильске завершился III Фестиваль культуры и спорта силовых ведомств и юридических структур Заполярья. 18:17   Транспортный коридор Салехард - Новый Уренгой – Норильск нужно реанимировать. Ученые обсуждают проблемы связи в Арктике и на Дальнем Востоке.
18:02   Экологичный материал для строительства дорог в Арктике создали тюменские ученые. 17:50   Делегаты из России, Швейцарии, Норвегии и Швеции станут участниками III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра».
17:44   За 10 дней норильчане должны выбрать территорию города, которая будет благоустроена в следующем году. Голосование пройдет на сайте администрации Норильска. 17:03   За полмесяца работы стационарного поста весового контроля в тестовом режиме в Норильске было выявлено пять нарушений перевозки тяжелых грузов.




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