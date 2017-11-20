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20 ноября 2017, 15:02

Необычную выставку домашних питомцев в Норильске организуют специалисты центральной библиотечной системы города.


«Возможно, ваш попугай, кролик, хомячок, собака, кошка, черепашка или даже улитка заскучали дома? 30 ноября в 17:30 детская библиотека имени Саши Петряева организует настоящую живую выставку! Приходите со своими домашними любимцами и приносите их фотографии. Вас ждут веселые игры, конкурсы, зоолотерея, призы и хорошее настроение!», - обращаются специалисты библиотки к норильчанам.
Заявки на участие с фотографиями питомцев и рассказами о них ждут до 29 ноября по адресу: Ленинский проспект, 20а, 2-й этаж, читальный зал. Телефон для справок 48-19-63.

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    Список новостей

 20 ноября 2017 
16:44   Норильчане приняли участие в ежегодном региональном инфраструктурном проекте «Новый фарватер». 15:34   Спектакль Норильского театра драмы вошел в лонг-лист номинантов «Золотой маски» на 2018 год.
15:13   Сегодня Всероссийский день правовой помощи детям. Бесплатные консультации проходят во всех районах Норильска. 15:02   Необычную выставку домашних питомцев в Норильске организуют специалисты центральной библиотечной системы города.
14:13   Госавтоинспекторы подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни в Норильске. 13:36   Заполярные ученые научились превращать радиоактивные отходы в керамику.
13:28   Олли, соул, джиббинг, корн-стар и многие другие невероятные трюки можно было увидеть на первом контесте по скейтбордингу и роллер-спорту, который прошел в Норильске. 13:11   В Норильчке прошел круглый стол на тему «Нравственные ценности и будущее Заполярья» в рамках IV епархиальных Рождественских образовательных чтений.
13:07   В Норильске в рамках IV епархиальных Рождественских чтений состоялось заседание секции «Церковь и молодежь». 12:57   В Норильске проходит отбор территорий общего пользования для благоустройства в 2018 году. Голосование стартовало сегодня.
12:50   PolArt-резиденция Музея Норильска объявляет о старте проекта первого резидента сезона 2017-2018. 12:39   Весной в Норильске пройдет профессиональный турнир по смешанным единоборствам.
12:39   Норильчане хорошо выступили на чемпионате Красноярского края по смешанным единоборствам: сразу пятеро спортсменов выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. 12:32   Большой рядом. Открытие фотовыставки Дмитрия Страшникова о закулисье Большого театра состоялось в Музее Норильска аккурат перед открытием «Золотой маски».
12:12   МФК «Норильский никель» в рамках восьмого тура Суперлиги на выезде обыграл «КПРФ» - 4:2. 12:07   В субботу в Норильске открылся театральный фестиваль «Золотая маска» - одно из самых ожидаемых событий в культурной жизни города.
11:57   Норильчанин Евгений Бревнов стал победителем первенства мира по гиревому спорту среди ветеранов. 11:40   В Норильске автоинспекторы и школьники почтили память людей, погибших в ДТП.
11:30   Сегодня, 20 ноября, отмечается всемирный День ребенка. В Красноярском крае проживают более полумиллиона детей, при этом мальчиков больше, чем девочек, на 2,6%.

 17 ноября 2017 
21:07   Организаторы «Щедрого вторника» в Норильске определились с местом проведения благотворительной акции. 16:51   Вкусная страничка. Новый проект стартует в газете «зпПЛЮС» в преддверии Нового года.
15:54   Меньше чем через две недели в Норильске во второй раз пройдет всемирная благотворительная акция «Щедрый вторник». 14:49   Самолет S7 Airlines вернулся в аэропорт Норильска из-за срабатывания датчика неисправности.
14:31   Сегодня вечером МФК «Норильский никель» в рамках восьмого тура Суперлиги проведет игру с МФК «КПРФ». 14:25   Сегодня - день рождения Нелли Соколовой, одной из героев совместного проекта «Заполярной правды», телекомпании ВГТРК «ГТРК-Норильск» и норильского отдела опеки и попечительства.
12:38   Всегда готовы прийти на помощь. Норильские участковые уполномоченные отмечают профессиональный праздник. 12:34   В Норильске сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия.
12:27   Сегодня в Норильске открывается персональная выставка Дмитрия Старшинова «Большой. Новое время». 10:52   На Таймыре планируют построить легкоатлетический манеж, рассчитанный на 320 зрителей.
10:32   Сегодня круглую дату отмечает любимое норильчанами место загородного отдыха – лыжная база «Оль-Гуль».

 16 ноября 2017 
17:34   Сегодня всемирный День отказа от курения. В Красноярском крае в прошлом году от рака легких скончались 1549 человек. Большинство из них – мужчины. 17:15   В Норильске состоялся финал конкурса «Пятиминутки дорожной безопасности».
16:34   Краевые парламентарии приняли бюджет на 2018 год в первом чтении. 16:13   В столице Таймыра начали монтаж новогодней иллюминации.
16:06   Красноярская компания представляет свои 3D-принтеры на международной выставке Formnext powered by tct, стартовавшей во Франкфурте-на-Майне в Германии. 15:54   Портреты пятнадцати заслуженных таймырцев появятся на аллее Славы ко Дню Таймыра.
15:40   В Норильске продолжается благоустройство мини-парка во дворе Ленинского проспекта, 37. Там торжественно открыли скульптуру льва, героя диснеевского «Короля Льва» Муфасы. 14:44   Таймырская делегация примет участие в работе Всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
14:16   Норильские пожарные совместно с сотрудниками полиции спасли людей из горящей квартиры. 13:19   Администрация Норильска представила депутатскому корпусу на изучение главный финансовый документ города.
12:50   Президент МФК «Норильский никель» Павел Белкин: «Посещаемость домашних игр команды в этом сезоне увеличилась на 20%». 12:20   Россельхознадзор может запретить поставки свинины и говядины из Бразилии в связи с обнаружением в мясе рактопамина.
12:08   На юго-восточном въезде автодороги Норильск – Талнах появились светофоры. 11:28   Ключевые позиции в российской власти в течение ближайшего года могут занять 11 красноярцев. Среди них есть и норильчане.

 15 ноября 2017 
18:47   Сегодня в Норильске завершился III Фестиваль культуры и спорта силовых ведомств и юридических структур Заполярья. 18:17   Транспортный коридор Салехард - Новый Уренгой – Норильск нужно реанимировать. Ученые обсуждают проблемы связи в Арктике и на Дальнем Востоке.
18:02   Экологичный материал для строительства дорог в Арктике создали тюменские ученые. 17:50   Делегаты из России, Швейцарии, Норвегии и Швеции станут участниками III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра».
17:44   За 10 дней норильчане должны выбрать территорию города, которая будет благоустроена в следующем году. Голосование пройдет на сайте администрации Норильска. 17:03   За полмесяца работы стационарного поста весового контроля в тестовом режиме в Норильске было выявлено пять нарушений перевозки тяжелых грузов.




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