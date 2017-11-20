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20 ноября 2017, 15:02



Необычную выставку домашних питомцев в Норильске организуют специалисты центральной библиотечной системы города.

Заявки на участие с фотографиями питомцев и рассказами о них ждут до 29 ноября по адресу: Ленинский проспект, 20а, 2-й этаж, читальный зал. Телефон для справок 48-19-63.

Просмотров:208 «Возможно, ваш попугай, кролик, хомячок, собака, кошка, черепашка или даже улитка заскучали дома? 30 ноября в 17:30 детская библиотека имени Саши Петряева организует настоящую живую выставку! Приходите со своими домашними любимцами и приносите их фотографии. Вас ждут веселые игры, конкурсы, зоолотерея, призы и хорошее настроение!», - обращаются специалисты библиотки к норильчанам.Заявки на участие с фотографиями питомцев и рассказами о них ждут до 29 ноября по адресу: Ленинский проспект, 20а, 2-й этаж, читальный зал. Телефон для справок 48-19-63.