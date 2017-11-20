Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 ноября 2017, 15:13



Сегодня Всероссийский день правовой помощи детям. Бесплатные консультации проходят во всех районах Норильска.

Юридической помощью смогут воспользоваться все желающие. Особое внимание будет уделено детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей, и их законным представителям; лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; усыновителям; детям-инвалидам и их родителям; лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, - по вопросам защиты и охраны прав несовершеннолетних детей. Профессиональные консультации специалистов бесплатны. Прием инспекторы по делам несовершеннолетних проводят в своих подразделениях на ул. Ленинградской, 13а (контактный телефон 22-42-13), в отделе полиции № 1 на Ленинском пр., 12, (46-03-49), в отделе полиции № 2 на ул. Строителей, 7, (37-20-90) с 09.00 до 18.00. В Кайеркане правовые консультации инспекторы ПДН проводят с 18.00 до 20.00 в гимназии № 11 совместно со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних, отдела опеки и попечительства и управления социальной политики администрации г. Норильска, а также представителями управляющих компаний, службы судебных приставов, Центра семьи «Норильский» и нотариуса (контактный телефон 39-47-66), сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску по информации ОДН ОМВД России по г. Норильску.

Просмотров:195 В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям сегодня с 9.00 до 18.00 инспекторы по делам несовершеннолетних с привлечением сотрудников правового отделения отдела МВД России по г. Норильску проводят правовые консультации по вопросам прав детей, взаимоотношений детей и родителей, защиты и охраны прав несовершеннолетних детей.Юридической помощью смогут воспользоваться все желающие. Особое внимание будет уделено детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей, и их законным представителям; лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; усыновителям; детям-инвалидам и их родителям; лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, - по вопросам защиты и охраны прав несовершеннолетних детей.Профессиональные консультации специалистов бесплатны. Прием инспекторы по делам несовершеннолетних проводят в своих подразделениях на ул. Ленинградской, 13а (контактный телефон 22-42-13), в отделе полиции № 1 на Ленинском пр., 12, (46-03-49), в отделе полиции № 2 на ул. Строителей, 7, (37-20-90) с 09.00 до 18.00.В Кайеркане правовые консультации инспекторы ПДН проводят с 18.00 до 20.00 в гимназии № 11 совместно со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних, отдела опеки и попечительства и управления социальной политики администрации г. Норильска, а также представителями управляющих компаний, службы судебных приставов, Центра семьи «Норильский» и нотариуса (контактный телефон 39-47-66), сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску по информации ОДН ОМВД России по г. Норильску.