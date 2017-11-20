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20 ноября 2017, 15:34



Спектакль Норильского театра драмы вошел в лонг-лист номинантов «Золотой маски» на 2018 год.

Премия пройдет в 2018 году с февраля по апрель. Лонг-лист составлен двумя экспертными советами - по драматическому и кукольному театрам, а также - по музыкальному театру. В процессе отбора номинантов экспертными советами было отсмотрено более 500 спектаклей драматического и кукольного театров и около 300 - музыкальных. «Доля региональных театров составила почти половину от общего числа номинантов - 44%. Чемпионом среди регионов стал Екатеринбург, от него представлено четыре театра, шесть спектаклей и 21 частная номинация. Среди общего числа самыми номинированными стали Большой театр - три спектакля и 14 частных номинаций, а также театр «Геликон-Опера», «Театр Наций», «Александринский театр».

Просмотров:203 В лонг-лист номинантов высшей национальной театральной премии «Золотая маска» вошли самые заметные, по мнению экспертных советов, спектакли сезона 2016-2017. В числе номинантов спектакль Норильского Заполярного театра драмы «Жди меня… и я вернусь» Анны Бабановой.Премия пройдет в 2018 году с февраля по апрель. Лонг-лист составлен двумя экспертными советами - по драматическому и кукольному театрам, а также - по музыкальному театру. В процессе отбора номинантов экспертными советами было отсмотрено более 500 спектаклей драматического и кукольного театров и около 300 - музыкальных.«Доля региональных театров составила почти половину от общего числа номинантов - 44%. Чемпионом среди регионов стал Екатеринбург, от него представлено четыре театра, шесть спектаклей и 21 частная номинация. Среди общего числа самыми номинированными стали Большой театр - три спектакля и 14 частных номинаций, а также театр «Геликон-Опера», «Театр Наций», «Александринский театр».