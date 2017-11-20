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20 ноября 2017, 16:44



Норильчане приняли участие в ежегодном региональном инфраструктурном проекте «Новый фарватер».

По итогам проекта норильчане завоевали первые места в номинациях «Современная хореография» («Хореографическая мастерская»), «Эстрадный вокал» (Мария Мантрова), «Стрит-данс» (Федерация брейк-данса «Дождь») и «Открытые пространства» (МБУ «Молодежный центр»). Также лучшим в своей категории был признан норильский штаб флагманской программы «Моя территория». К слову, эта программа направлена на развитие и благоустройство городского пространства и инфраструктуры, в том числе с помощью стрит-арта. В общем зачете «Северного фарватера» Норильск занял почетное второе место. Третье место у Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Первыми стали участники из Лесосибирска.

Просмотров:227 Делегация от нашего города состояла из 33 человек, которые в рамках «Северного фарватера» (этап «Нового фарватера» для северных районов Красноярского края) посетили Лесосибирск. По словам норильчан, в первый день проекта прошли традиционные конкурсы муниципальных штабов флагманских программ молодежной политики, конкурсы в творческих номинациях проекта, мастер-классы для активов муниципальных штабов и зональный методический совет. Во второй день проекта обсуждались проблемы развития муниципальных образований края и перспективы их решения в ходе «Молодежного саммита» с его дискуссионными площадками. Кроме того, в норильском Молодежном центре отметили, что для гостей и участников «Северного фарватера» работали выставка роботов флагманской программы «Робототехника» и выставка «Территория 2020: проекты, реализованные в муниципальных образованиях Красноярского края». В ходе последней можно было познакомиться с лучшими молодежными проектами нашего региона.По итогам проекта норильчане завоевали первые места в номинациях «Современная хореография» («Хореографическая мастерская»), «Эстрадный вокал» (Мария Мантрова), «Стрит-данс» (Федерация брейк-данса «Дождь») и «Открытые пространства» (МБУ «Молодежный центр»). Также лучшим в своей категории был признан норильский штаб флагманской программы «Моя территория». К слову, эта программа направлена на развитие и благоустройство городского пространства и инфраструктуры, в том числе с помощью стрит-арта.В общем зачете «Северного фарватера» Норильск занял почетное второе место. Третье место у Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Первыми стали участники из Лесосибирска.