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21 ноября 2017, 11:25



Сегодня в Норильске назовут победителей XIV регионального фестиваля-конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова».

Сегодня подводятся итоги открытого голосования «ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС ЛУЧШИМ!».

Просмотров:323 19 ноября в кинотеатре «Родина» прошло заседание профессионального жюри, которое определило победителей в номинациях: «Анимационный фильм», «Познавательная программа для детей», «Фильм или видеосюжет, посвященный семье», «Фильм или видеосюжет, посвященный школе», «Социальный ролик», «Фильм или видеосюжет на патриотическую тему», «Фильм или видеосюжет на экологическую тему» и, конечно, «Специальный приз имени Магитона». В этом году жюри приняло решение никому не присуждать приз в номинации «Документальный игровой фильм», зато была добавлена номинация «Музыкальный клип» и, самое главное, выбран победитель фестиваля.Сегодня подводятся итоги открытого голосования «ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС ЛУЧШИМ!».