Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 ноября 2017, 12:03



Красноярский край увеличит добычу нефти на 20 процентов.

«По прогнозам региональной власти, экспертов отрасли, уже в следующем году предполагается, что добыча вырастет до 26 миллионов тонн, а к 2020 году — до 29-30 миллионов тонн», — сказал член комитета по энергетике Государственной думы Виктор Зубарев. Основной рост прогнозируется за счет месторождений юга Эвенкии. В целом в Восточной Сибири за 2017 год будет добыто около 42 миллионов тонн нефти и газового конденсата. По словам Зубарева, за последние 10 лет добыча нефти в Сибири и на Дальнем Востоке выросла в 4,5 раза — до 70 миллионов тонн — это 12% общероссийского показателя. По объемам добычи регион занимает первое место в Сибирском федеральном округе. «Будущее отрасли добычи углеводородов — за Арктической зоной Красноярского края: Таймыр, Туруханский район, шельфовая зона», — уточнил депутат. В 2009 году «Роснефть» запустила в промышленную эксплуатацию в Красноярском крае Ванкорское нефтегазовое месторождение, напоминает агентство.

Просмотров:227 Красноярский край к 2020 году увеличит добычу нефти до 30 млн тонн в год — примерно на 20 процентов, передает lenta.ru со ссылкой ТАСС.«По прогнозам региональной власти, экспертов отрасли, уже в следующем году предполагается, что добыча вырастет до 26 миллионов тонн, а к 2020 году — до 29-30 миллионов тонн», — сказал член комитета по энергетике Государственной думы Виктор Зубарев. Основной рост прогнозируется за счет месторождений юга Эвенкии.В целом в Восточной Сибири за 2017 год будет добыто около 42 миллионов тонн нефти и газового конденсата. По словам Зубарева, за последние 10 лет добыча нефти в Сибири и на Дальнем Востоке выросла в 4,5 раза — до 70 миллионов тонн — это 12% общероссийского показателя. По объемам добычи регион занимает первое место в Сибирском федеральном округе.«Будущее отрасли добычи углеводородов — за Арктической зоной Красноярского края: Таймыр, Туруханский район, шельфовая зона», — уточнил депутат.В 2009 году «Роснефть» запустила в промышленную эксплуатацию в Красноярском крае Ванкорское нефтегазовое месторождение, напоминает агентство.