Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 ноября 2017, 12:12



В Норильске проходит антинаркотическая операция «Дети России».

Отдел МВД России проводит проверки мест массового пребывания несовершеннолетних (в том числе досуговых и торговых учреждений) с целью выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения. В учебных заведениях для педагогов в дни операции специалисты проводят лекции и разъяснительную работу по профилактике употребления наркотиков и признакам подростковой зависимости. Также в рамках операции предусмотрено тестирование и медицинское освидетельствование несовершеннолетних с привлечением специалистов наркологической службы, которое проводится с согласия родителей. Акция продлится до 22 ноября включительно, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Норильску со ссылкой на отдел по контролю за оборотом наркотиков.

Просмотров:257 Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2017» проводится с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов вовлечения детей в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.Отдел МВД России проводит проверки мест массового пребывания несовершеннолетних (в том числе досуговых и торговых учреждений) с целью выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения. В учебных заведениях для педагогов в дни операции специалисты проводят лекции и разъяснительную работу по профилактике употребления наркотиков и признакам подростковой зависимости. Также в рамках операции предусмотрено тестирование и медицинское освидетельствование несовершеннолетних с привлечением специалистов наркологической службы, которое проводится с согласия родителей. Акция продлится до 22 ноября включительно, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Норильску со ссылкой на отдел по контролю за оборотом наркотиков.