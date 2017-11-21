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21 ноября 2017, 13:18



Знаменитости Красноярска на один вечер стали официантами и заработали 333 тысячи рублей на лечение детей, больных сахарным диабетом.

«До 60 уколов в день, постоянные визиты к эндокринологам, насмешки одноклассников и мамины слёзы, запрет на любую физическую активность и бесконечные диеты... Так живут дети с сахарным диабетом первого типа. Облегчить жизнь таких деток может инсулиновая помпа. Это такой мини-аппарат, который прячется под одеждой и самостоятельно подаёт необходимое количество инсулина в кровь для поддержания должного уровня сахара. С такой помпой дети не помнят о своей болезни и ведут активный образ жизни», — рассказывает одна из участниц акции Олеся Гурина. В роли официантов вчера выступили депутат Илья Зайцев, общественник Андрей Болсуновский, фотограф Лина Малина, директор парка «Остров сокровищ» Моника Дюсуше, шоумен Евгений Ларкович и другие. Всего за вечер удалось собрать 333 тысячи рублей. Рекордсменкой по чаевым стала эксперт по финансам Анастасия Потёкина, девушка за вечер собрала 57 тысяч. Все собранные деньги пойдут на покупку инсулиновых помп. Стоимость одного аппарата 100 тысяч рублей. Всего в красноярских больницах на учёте у эндокринологов стоит 270 детей с сахарным диабетом первого типа.

Просмотров:276 Необычная акция прошла в ресторане Formaggi в центре Красноярска. Фонд «От сердца к сердцу» устроил благотворительный ужин — официантами выступили известные люди города, а собранные в качестве чаевых деньги пошли на лечение детям с сахарным диабетом, сообщает НГС Новости.«До 60 уколов в день, постоянные визиты к эндокринологам, насмешки одноклассников и мамины слёзы, запрет на любую физическую активность и бесконечные диеты... Так живут дети с сахарным диабетом первого типа. Облегчить жизнь таких деток может инсулиновая помпа. Это такой мини-аппарат, который прячется под одеждой и самостоятельно подаёт необходимое количество инсулина в кровь для поддержания должного уровня сахара. С такой помпой дети не помнят о своей болезни и ведут активный образ жизни», — рассказывает одна из участниц акции Олеся Гурина.В роли официантов вчера выступили депутат Илья Зайцев, общественник Андрей Болсуновский, фотограф Лина Малина, директор парка «Остров сокровищ» Моника Дюсуше, шоумен Евгений Ларкович и другие. Всего за вечер удалось собрать 333 тысячи рублей. Рекордсменкой по чаевым стала эксперт по финансам Анастасия Потёкина, девушка за вечер собрала 57 тысяч.Все собранные деньги пойдут на покупку инсулиновых помп. Стоимость одного аппарата 100 тысяч рублей. Всего в красноярских больницах на учёте у эндокринологов стоит 270 детей с сахарным диабетом первого типа.