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21 ноября 2017, 14:12



Завершился концертный тур Big Band Nord Brass - нового проекта, объединившего музыкантов Норильска, Москвы и Иркутска.

В новый проект норильчан он пригласил несколько столичных звезд, среди которых дирижер Андрей Балин, вокалист Сергей Ручкин и другие замечательные музыканты. Украсили выступления солистов и оригинальные выходы участниц танцевального коллектива «Фристайл» ГЦК под руководством Лилии Якуповой. Самой юной участницей проекта стала Нателла Кобахидзе, ученица известного педагога Татьяны Стариковой из Норильской детской школы искусств. 11-летняя девочка при сопровождении участницами «Фристайла» исполнила знаменитую песню Виктора Цоя «Кукушка». Интересно, что мировые джазовые и эстрадные хиты гармонично сочетались в концерте с произведениями современных отечественных авторов. Песни, посвященные маме и России в исполнении Сергея Ручкина, известного по участию в телепроекте «Голос», вызвали у публики самый горячий отклик. Столь непростой проект осуществился, прежде всего, благодаря энтузиазму норильских музыкантов, среди которых педагоги разных учебных заведений искусств. После первых впечатлений публика уже задает вопросы: «А будет ли продолжение? Возможно ли превращение интересного музыкального проекта в муниципальный оркестр? Будет ли финансовая поддержка со стороны города и Заполярного филиала «Норникеля»? У благодарных норильчан много ярких впечатлений и очень много вопросов о будущем проекта Big Band Nord Brass, который в этот раз поддержали директор КДШИ Равиль Камаев и начальник управления культуры Ирина Субочева.

Просмотров:236 Четыре концерта в конце прошлой недели при полных залах состоялись в Кайеркане, Талнахе, Норильске и Дудинке. Идея проекта принадлежит преподавателю КДШИ Алексею Пупику, ранее создавшему теперь уже известный и за пределами нашего города детский духовой оркестр BrassBanda.В новый проект норильчан он пригласил несколько столичных звезд, среди которых дирижер Андрей Балин, вокалист Сергей Ручкин и другие замечательные музыканты. Украсили выступления солистов и оригинальные выходы участниц танцевального коллектива «Фристайл» ГЦК под руководством Лилии Якуповой. Самой юной участницей проекта стала Нателла Кобахидзе, ученица известного педагога Татьяны Стариковой из Норильской детской школы искусств. 11-летняя девочка при сопровождении участницами «Фристайла» исполнила знаменитую песню Виктора Цоя «Кукушка».Интересно, что мировые джазовые и эстрадные хиты гармонично сочетались в концерте с произведениями современных отечественных авторов. Песни, посвященные маме и России в исполнении Сергея Ручкина, известного по участию в телепроекте «Голос», вызвали у публики самый горячий отклик.Столь непростой проект осуществился, прежде всего, благодаря энтузиазму норильских музыкантов, среди которых педагоги разных учебных заведений искусств. После первых впечатлений публика уже задает вопросы: «А будет ли продолжение? Возможно ли превращение интересного музыкального проекта в муниципальный оркестр? Будет ли финансовая поддержка со стороны города и Заполярного филиала «Норникеля»?У благодарных норильчан много ярких впечатлений и очень много вопросов о будущем проекта Big Band Nord Brass, который в этот раз поддержали директор КДШИ Равиль Камаев и начальник управления культуры Ирина Субочева.