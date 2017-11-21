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21 ноября 2017, 14:37



Норильский ансамбль народного танца стал лучшим на Московском международном фестивале «Звезды столицы».

Ежегодно в фестивале принимают участие около полутысячи танцоров, вокалистов, актеров, музыкантов и художников России, а также других стран ближнего и дальнего зарубежья. В этот раз фестиваль собрал более 500 конкурсантов из 26 городов России. В нем также приняли участие артисты из Касабланки Королевства Марокко и из Луганска. Все участники выступили в четырех номинациях: «Вокал», «Театр», «Инструментальное творчество» и «Хореография». В последней из них наивысшие баллы получил норильский ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», выступивший в номинации «Народный танец» с номерами «Гопак», «Казачья вольница», «Казачий спас» и «Русский праздничный». В результате ребята стали номинантами премии ARTIS-2018. Она состоится в декабре следующего года в Санкт-Петербурге, где выступят победители всех всероссийских и международных конкурсов сезона 2017/2018.

Просмотров:310 Норильский ансамбль народного танца «Талнахский перепляс» получил Гран-при XVIII Международного детско-юношеского фестиваля «Звезды столицы» в Москве, сообщает НИА-Красноярск.Ежегодно в фестивале принимают участие около полутысячи танцоров, вокалистов, актеров, музыкантов и художников России, а также других стран ближнего и дальнего зарубежья.В этот раз фестиваль собрал более 500 конкурсантов из 26 городов России. В нем также приняли участие артисты из Касабланки Королевства Марокко и из Луганска. Все участники выступили в четырех номинациях: «Вокал», «Театр», «Инструментальное творчество» и «Хореография». В последней из них наивысшие баллы получил норильский ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», выступивший в номинации «Народный танец» с номерами «Гопак», «Казачья вольница», «Казачий спас» и «Русский праздничный». В результате ребята стали номинантами премии ARTIS-2018. Она состоится в декабре следующего года в Санкт-Петербурге, где выступят победители всех всероссийских и международных конкурсов сезона 2017/2018.