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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:04 Проблемы северян в центре внимания. Вице-президент «Норникеля» приняла участие в заседании президиума экспертного совета по вопросам «законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера».
11:55 Норильские полицейские провели День правовой помощи для воспитанников детского дома.
11:40 В таймырском поселке охотника, решившего семейные проблемы несколькими выстрелами из карабина, осудили на 11 лет лишения свободы.
11:32 В Норильске по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
18:41 «Норникель» принял решение по технологии «Серного проекта». Определены также стоимость и сроки реализации проекта.
18:33 Детская библиотека Норильска более 50 лет носит имя Героя Советского Союза Саши Петряева.
18:12 В Норильске будут судить молодого человека за кражу ювелирных изделий на крупную сумму.
18:04 Главный приз уедет в Челябинск. В Норильске наградили победителей XIV регионального фестиваля-конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова».
15:57 Депутаты приступили к рассмотрению бюджета Норильска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
15:55 Администрация Норильска представила отчёт об исполнении муниципальных программ.
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