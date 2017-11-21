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21 ноября 2017, 14:46



Артисты из Норильска примут участие в международном конкурсе.

Норильская BrassBanda, благодаря управлению по делам культуры и искусства, вылетает в полном составе из 33 человек, включая барабанную группу. Накануне с ребятами встретился известный дирижер Андрей Балин, который прилетал из Москвы, чтобы принять участие в проекте Big Band Nord Brass, организованного руководителем BrassBanda Алексеем Пупиком. После показа короткой программы известный музыкант, который руководил и военным оркестром, поблагодарил ребят за достойное исполнение и пожелал успеха на фестивале «Ударная волна - 2017».

Просмотров:231 Команда известного шоу-дефиле оркестра BrassBanda Кайерканской детской школы искусств примет участие в IV Международном фестивале-конкурсе «Ударная волна - 2017». Это музыкальное состязание для ударных инструментов, маршевых и духовых оркестров будет проходить в Санкт-Петербурге с 27 ноября по 3 декабря 2017 года.Норильская BrassBanda, благодаря управлению по делам культуры и искусства, вылетает в полном составе из 33 человек, включая барабанную группу. Накануне с ребятами встретился известный дирижер Андрей Балин, который прилетал из Москвы, чтобы принять участие в проекте Big Band Nord Brass, организованного руководителем BrassBanda Алексеем Пупиком. После показа короткой программы известный музыкант, который руководил и военным оркестром, поблагодарил ребят за достойное исполнение и пожелал успеха на фестивале «Ударная волна - 2017».