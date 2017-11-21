Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 ноября 2017, 15:51



«Норникель» назвал основные достижения за пятилетку и определил задачи на следующий период.

Вступая в новый стратегический цикл 2018-2020 гг., менеджмент ставит перед собой следующие приоритетные задачи: трансформацию компании в «зеленый "Норникель» - запуск второго этапа экологической программы и ориентация продаж на отрасли, способствующие улучшению экологической ситуации в мировом масштабе; запуск цикла реинвестиций, который должен поддержать устойчивое развитие компании в среднесрочной перспективе и создать платформу для долгосрочного роста; продолжать создавать долгосрочную стоимость для акционеров. Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды – главные стратегические приоритеты компании. «Норникель» стремится к тому, чтобы сделать свои производственные активы экологически чистыми и безопасными для сотрудников. Полное исключение смертельных случаев на производстве остается абсолютным приоритетом руководства. Вступление в Глобальный договор ООН в 2016 г. свидетельствует о готовности менеджмента выполнить такие обязательства. Компания рассматривает себя как ответственную корпорацию не только с точки зрения влияния в регионах своего присутствия, но и в общемировом масштабе. «Норникель» уже сейчас принимает самое деятельное участие в улучшении глобальной экологической ситуации, предоставляя критически важные материалы для производства автомобильных катализаторов, позволяющих улавливать вредные выбросы, а в перспективе планирует увеличение поставок металлов для бурнорастущей отрасли электромобилей. В соответствии с базовым сценарием утвержденного горного календаря объемы добычи на Талнахском месторождении Заполярного филиала останутся на текущем уровне 15,4 млн тонн в год на горизонте 2017–2020 гг. Производство никеля и металлов платиновой группы из собственного сырья будет оставаться стабильным, и при этом должно вырасти производство меди (без учета Быстринского проекта) за счет вовлечения в переработку техногенного медесодержащего сырья, а также повышения уровня содержания меди в добываемой руде. В новом инвестиционном цикле планируется рост капитальных затрат компании с 2,0 млрд долл. США в 2018 г. до 2,3 – 2,5 млрд долл. США в среднем за год в 2019-2020 гг. Инвестиции за период 2018–2020 гг. включают начало активной фазы реализации «Серного проекта» в размере 1,3 - 1,5 млрд долл. США, а также инвестиции в обновление инфраструктуры в размере 1,0-1,2 млрд долл. США. Инвестиции в завершение реконфигурации производственных мощностей, связанных, прежде всего, с модернизацией и расширением рафинировочных мощностей на Кольской ГМК, составят около 0,4–0,5 млрд долл. США за период 2018–2020 гг. Реализация среднесрочной инвестиционной программы обеспечивает не только устойчивое развитие компании в части поддержания объемов производства и существенного сокращения воздействия на окружающую среду, но и создает платформу для роста. «Норникель» сформировал портфель перспективных проектов, которые призваны обеспечить рост производства в долгосрочной перспективе. Эти проекты включают развитие рудника «Заполярный» (Южный кластер), проекты расширения мощностей Талнахского рудного узла, а также проект дальнейшего расширения мощностей Талнахской обогатительной фабрики до 18 млн тонн в год. Президент компании Владимир Потанин так прокомментировал стратегическую повестку: «Компания входит в новый стратегический цикл, где приоритетами становятся вопросы устойчивого развития, создание платформы для долгосрочного роста и долгосрочной стоимости для акционеров. За последние два года мы прошли ряд важных вех: завершили первый этап нашей экологической программы и реконфигурации производственных мощностей, модернизировали Талнахскую обогатительную фабрику, закрыли никелевый завод, успешно перевели мощности по рафинировке никеля на Кольскую ГМК и на наш завод в Финляндии, а также запустили Быстринский проект. На следующие три года мы входим в этап роста капитальных вложений, которые позволят нам не только поддерживать производство нашей продукции на стабильном уровне, но и создать существенный задел для реализации новых перспективных проектов. Мы также запускаем второй этап нашей экологической программы – "Серный проект", который по своему масштабу не будет иметь аналогов не только в России, но и во всем мире. Мы намерены продолжить нашу работу в интересах всех заинтересованных сторон. Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы сделать «Норникель» одной из самых современных, безопасных и экологически чистых металлургических компаний мира, которая при этом обеспечивает привлекательную доходность для своих акционеров».

Просмотров:277 ПАО «ГМК «Норильский никель» в ходе ежегодного «Дня стратегии» представило инвестиционному сообществу основные результаты завершившейся пятилетки 2013-2017 гг. В их числе существенное улучшение показателей безопасности и охраны труда со снижением показателя LTIFR почти на 60%; завершение первого этапа экологической программы, закрытие никелевого завода, позволившее снизить выбросы диоксида серы в черте г. Норильска на 30-35%; завершение основного этапа программы реконфигурации и модернизации производственных мощностей; запуск Быстринского ГОК – крупнейшего «гринфилд»-проекта в горно-металлургической отрасли России за последние десять лет; обеспечение лучшей в глобальной горно-металлургической отрасли акционерной доходности.Вступая в новый стратегический цикл 2018-2020 гг., менеджмент ставит перед собой следующие приоритетные задачи: трансформацию компании в «зеленый "Норникель» - запуск второго этапа экологической программы и ориентация продаж на отрасли, способствующие улучшению экологической ситуации в мировом масштабе; запуск цикла реинвестиций, который должен поддержать устойчивое развитие компании в среднесрочной перспективе и создать платформу для долгосрочного роста; продолжать создавать долгосрочную стоимость для акционеров.Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды – главные стратегические приоритеты компании. «Норникель» стремится к тому, чтобы сделать свои производственные активы экологически чистыми и безопасными для сотрудников. Полное исключение смертельных случаев на производстве остается абсолютным приоритетом руководства. Вступление в Глобальный договор ООН в 2016 г. свидетельствует о готовности менеджмента выполнить такие обязательства.Компания рассматривает себя как ответственную корпорацию не только с точки зрения влияния в регионах своего присутствия, но и в общемировом масштабе. «Норникель» уже сейчас принимает самое деятельное участие в улучшении глобальной экологической ситуации, предоставляя критически важные материалы для производства автомобильных катализаторов, позволяющих улавливать вредные выбросы, а в перспективе планирует увеличение поставок металлов для бурнорастущей отрасли электромобилей.В соответствии с базовым сценарием утвержденного горного календаря объемы добычи на Талнахском месторождении Заполярного филиала останутся на текущем уровне 15,4 млн тонн в год на горизонте 2017–2020 гг. Производство никеля и металлов платиновой группы из собственного сырья будет оставаться стабильным, и при этом должно вырасти производство меди (без учета Быстринского проекта) за счет вовлечения в переработку техногенного медесодержащего сырья, а также повышения уровня содержания меди в добываемой руде.В новом инвестиционном цикле планируется рост капитальных затрат компании с 2,0 млрд долл. США в 2018 г. до 2,3 – 2,5 млрд долл. США в среднем за год в 2019-2020 гг. Инвестиции за период 2018–2020 гг. включают начало активной фазы реализации «Серного проекта» в размере 1,3 - 1,5 млрд долл. США, а также инвестиции в обновление инфраструктуры в размере 1,0-1,2 млрд долл. США.Инвестиции в завершение реконфигурации производственных мощностей, связанных, прежде всего, с модернизацией и расширением рафинировочных мощностей на Кольской ГМК, составят около 0,4–0,5 млрд долл. США за период 2018–2020 гг.Реализация среднесрочной инвестиционной программы обеспечивает не только устойчивое развитие компании в части поддержания объемов производства и существенного сокращения воздействия на окружающую среду, но и создает платформу для роста. «Норникель» сформировал портфель перспективных проектов, которые призваны обеспечить рост производства в долгосрочной перспективе. Эти проекты включают развитие рудника «Заполярный» (Южный кластер), проекты расширения мощностей Талнахского рудного узла, а также проект дальнейшего расширения мощностей Талнахской обогатительной фабрики до 18 млн тонн в год.Президент компании Владимир Потанин так прокомментировал стратегическую повестку: «Компания входит в новый стратегический цикл, где приоритетами становятся вопросы устойчивого развития, создание платформы для долгосрочного роста и долгосрочной стоимости для акционеров.За последние два года мы прошли ряд важных вех: завершили первый этап нашей экологической программы и реконфигурации производственных мощностей, модернизировали Талнахскую обогатительную фабрику, закрыли никелевый завод, успешно перевели мощности по рафинировке никеля на Кольскую ГМК и на наш завод в Финляндии, а также запустили Быстринский проект.На следующие три года мы входим в этап роста капитальных вложений, которые позволят нам не только поддерживать производство нашей продукции на стабильном уровне, но и создать существенный задел для реализации новых перспективных проектов. Мы также запускаем второй этап нашей экологической программы – "Серный проект", который по своему масштабу не будет иметь аналогов не только в России, но и во всем мире.Мы намерены продолжить нашу работу в интересах всех заинтересованных сторон. Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы сделать «Норникель» одной из самых современных, безопасных и экологически чистых металлургических компаний мира, которая при этом обеспечивает привлекательную доходность для своих акционеров».