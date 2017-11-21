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21 ноября 2017, 15:55



Администрация Норильска представила отчёт об исполнении муниципальных программ.

Больше всего вопросов у депутатов вызвала реализация программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». По словам начальника управления ЖКХ администрации города Норильска Евгения Войника, невысокие показатели связаны с поздним проведением конкурсов и аукционов на выполнение работ. В свою очередь причиной этого послужило длительное внесение изменений в действующие правовые акты по распределению субсидий управляющим компаниям. Депутаты рекомендовали администрации города Норильска организовать ежеквартальное рассмотрение итогов исполнения данной программы. Члены комиссии приняли решение рассмотреть итоги исполнения указанной программы в 2017 году на отдельном заседании. Исполнение других муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года было признано удовлетворительным.

Просмотров:229 В ходе заседания депутатской комиссии по городскому хозяйству были рассмотрены итоги исполнения 7 муниципальных программ за 9 месяцев текущего года. Депутаты обсудили плановые и фактические показатели программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск», «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности», «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», «Благоустройство территории», «Развитие транспортной системы», «Формирование современной городской среды», «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры».Больше всего вопросов у депутатов вызвала реализация программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». По словам начальника управления ЖКХ администрации города Норильска Евгения Войника, невысокие показатели связаны с поздним проведением конкурсов и аукционов на выполнение работ. В свою очередь причиной этого послужило длительное внесение изменений в действующие правовые акты по распределению субсидий управляющим компаниям. Депутаты рекомендовали администрации города Норильска организовать ежеквартальное рассмотрение итогов исполнения данной программы. Члены комиссии приняли решение рассмотреть итоги исполнения указанной программы в 2017 году на отдельном заседании.Исполнение других муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года было признано удовлетворительным.