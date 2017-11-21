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21 ноября 2017, 15:57



Депутаты приступили к рассмотрению бюджета Норильска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

В частности, на объекты капитального строительства в 2018 году из бюджета планируется направить около 303, 5 млн рублей. Эти средства будут направлены на реконструкцию очистных сооружений города Норильска, строительство колумбарных стенок, строительство полигона в посёлке Снежногорск для хранения твёрдых коммунальных отходов, строительство базы службы спасения в районе Оганера, изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию детских садов по ул. Московской, 18, и ул. Бауманской, 21, а также 2 корпуса школы № 41 в Оганере и нежилого отдельно стоящего здания на ул. Ленинградской, 7а. На капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 2018 году запланировано более 222,3 млн рублей. Среди объектов: 8 детских садов, 10 школ, 7 объектов культуры, 8 спортсооружений и 12 объектов социальной защиты и дополнительного образования. На текущие ремонты муниципальных объектов планируется потратить почти 144,5 млн рублей, на содержание объектов благоустройства – более 243 млн рублей. На капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) будет направлено свыше 915 млн рублей, в том числе 444,3 млн рублей из местного бюджета. Эти средства пойдут на традиционные виды работ по ремонту и окраске фасадов, замене междуэтажных, цокольных и чердачных перекрытий, ремонту кровель, несущих конструкций «нулевых» циклов, восстановление аварийных участков стен МКД, замене и капитальному ремонту лифтов, ремонту систем водо- и теплоснабжения в МКД, установке пластинчатых теплообменников и асфальтировке дворовых территорий. В дорожном фонде Норильска на 2018 год запланировано более 1,8 млрд рублей на проведение мероприятий по ремонту и содержанию автодорог и объектов улично-дорожной сети. Рассмотрев предложенные параметры финансирования программ, депутаты единогласно приняли положительное решение по проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в разрезе расходов, запланированных на развитие городского и жилищно-коммунального хозяйства. Окончательное решение будет принято на сессии Норильского городского Совета депутатов, которая состоится 14 декабря.

Просмотров:249 В ходе заседания депутатской комиссии по городскому хозяйству парламентарии обсудили бюджетные параметры на мероприятия по капитальным и текущим ремонтам, запланированным на 2018 год.В частности, на объекты капитального строительства в 2018 году из бюджета планируется направить около 303, 5 млн рублей. Эти средства будут направлены на реконструкцию очистных сооружений города Норильска, строительство колумбарных стенок, строительство полигона в посёлке Снежногорск для хранения твёрдых коммунальных отходов, строительство базы службы спасения в районе Оганера, изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию детских садов по ул. Московской, 18, и ул. Бауманской, 21, а также 2 корпуса школы № 41 в Оганере и нежилого отдельно стоящего здания на ул. Ленинградской, 7а.На капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 2018 году запланировано более 222,3 млн рублей. Среди объектов: 8 детских садов, 10 школ, 7 объектов культуры, 8 спортсооружений и 12 объектов социальной защиты и дополнительного образования.На текущие ремонты муниципальных объектов планируется потратить почти 144,5 млн рублей, на содержание объектов благоустройства – более 243 млн рублей. На капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) будет направлено свыше 915 млн рублей, в том числе 444,3 млн рублей из местного бюджета. Эти средства пойдут на традиционные виды работ по ремонту и окраске фасадов, замене междуэтажных, цокольных и чердачных перекрытий, ремонту кровель, несущих конструкций «нулевых» циклов, восстановление аварийных участков стен МКД, замене и капитальному ремонту лифтов, ремонту систем водо- и теплоснабжения в МКД, установке пластинчатых теплообменников и асфальтировке дворовых территорий.В дорожном фонде Норильска на 2018 год запланировано более 1,8 млрд рублей на проведение мероприятий по ремонту и содержанию автодорог и объектов улично-дорожной сети.Рассмотрев предложенные параметры финансирования программ, депутаты единогласно приняли положительное решение по проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в разрезе расходов, запланированных на развитие городского и жилищно-коммунального хозяйства. Окончательное решение будет принято на сессии Норильского городского Совета депутатов, которая состоится 14 декабря.