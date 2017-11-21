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21 ноября 2017, 18:04



Главный приз уедет в Челябинск. В Норильске наградили победителей XIV регионального фестиваля-конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова».

Специальный приз имени Исаака Магитона (первый председатель конкурса «Полярная сова») присудили анимационному фильму «Легенда о горе Колпаки» (Пермский край). Приз зрительских симпатий получили сразу две работы, набравшие одинаковое количество голосов. Это «Младший брат», взявший Гран-при, и работа этой же студии («Видимо-невидимо») - «Что такое дроби». Кстати, этот фильм был также отмечен в номинации «Фильм или видеосюжет, посвященный школе». Единственная работа от норильчан, отмеченная в финале поощрительным призом акции «Отдай свой голос лучшим!» стал анимационный фильм «Цвет добра» киновидеоклубного объединения «Экран». Кстати, их же работа была отмечена и в номинации «Социальный ролик». Профессиональное жюри также определило победителей и в других номинациях. В «Анимации» лучшим признан фильм «Запутанная история одной семейки»; в «Познавательной программе для детей» победителем стала работа «Истоки подвига». В номинации «Фильм или видеосюжет, посвященный семье», жюри отметило работу под названием «Семья». Лучшей работой на экологическую тему признан анимационный фильм «Чистая сила», а на патриотическую – «Сказочная Русь». В номинациях "Игровой и документальный фильм" было принято решение призы не присуждать. Зато членами жюри была добавлена номинация «Музыкальный клип» и определен победитель ДЮЦ «Старая мельница» с анимационным фильмом «Рыбные места».

Просмотров:193 Гран-при конкурса получил анимационный фильм «Младший брат» (г. Челябинск, студия «Видимо-невидимо»). Победителям фестиваля вручили статуэтку совы из бивня мамонта.Специальный приз имени Исаака Магитона (первый председатель конкурса «Полярная сова») присудили анимационному фильму «Легенда о горе Колпаки» (Пермский край).Приз зрительских симпатий получили сразу две работы, набравшие одинаковое количество голосов. Это «Младший брат», взявший Гран-при, и работа этой же студии («Видимо-невидимо») - «Что такое дроби». Кстати, этот фильм был также отмечен в номинации «Фильм или видеосюжет, посвященный школе».Единственная работа от норильчан, отмеченная в финале поощрительным призом акции «Отдай свой голос лучшим!» стал анимационный фильм «Цвет добра» киновидеоклубного объединения «Экран». Кстати, их же работа была отмечена и в номинации «Социальный ролик».Профессиональное жюри также определило победителей и в других номинациях.В «Анимации» лучшим признан фильм «Запутанная история одной семейки»; в «Познавательной программе для детей» победителем стала работа «Истоки подвига». В номинации «Фильм или видеосюжет, посвященный семье», жюри отметило работу под названием «Семья». Лучшей работой на экологическую тему признан анимационный фильм «Чистая сила», а на патриотическую – «Сказочная Русь».В номинациях "Игровой и документальный фильм" было принято решение призы не присуждать. Зато членами жюри была добавлена номинация «Музыкальный клип» и определен победитель ДЮЦ «Старая мельница» с анимационным фильмом «Рыбные места».