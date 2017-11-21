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21 ноября 2017, 18:12



В Норильске будут судить молодого человека за кражу ювелирных изделий на крупную сумму.

В дежурную часть полиции обратилась 44-летняя жительница района Талнах с сообщением о том, что из ее квартиры пропали золотые украшения, стоимость которых была оценена в 133 тысячи рублей. Оперативники выяснили, что в тот момент, когда женщина и ее супруг находились на работе, их несовершеннолетний сын пригласил в квартиру приятеля с его старшим братом. Пока подростки в одной комнате играли в компьютерные игры, 20-летний злоумышленник, ранее уже судимый за имущественные преступления, обнаружил в другой комнате шкатулку с ювелирными изделиями, принадлежащую хозяйке квартиры. Украшения злоумышленник сдал в ломбард, а деньгами распорядился по своему усмотрению. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими подозреваемый был задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Решения суда злоумышленник ожидает под стражей. Часть похищенных украшений полицейские изъяли и вернули потерпевшим.

Просмотров:214 Следователи отдела МВД по г. Норильску закончили расследование и направили в суд уголовное дело по факту кражи ювелирных изделий, сообщили в пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.В дежурную часть полиции обратилась 44-летняя жительница района Талнах с сообщением о том, что из ее квартиры пропали золотые украшения, стоимость которых была оценена в 133 тысячи рублей. Оперативники выяснили, что в тот момент, когда женщина и ее супруг находились на работе, их несовершеннолетний сын пригласил в квартиру приятеля с его старшим братом. Пока подростки в одной комнате играли в компьютерные игры, 20-летний злоумышленник, ранее уже судимый за имущественные преступления, обнаружил в другой комнате шкатулку с ювелирными изделиями, принадлежащую хозяйке квартиры. Украшения злоумышленник сдал в ломбард, а деньгами распорядился по своему усмотрению. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими подозреваемый был задержан.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.Решения суда злоумышленник ожидает под стражей. Часть похищенных украшений полицейские изъяли и вернули потерпевшим.