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21 ноября 2017, 18:33



Детская библиотека Норильска более 50 лет носит имя Героя Советского Союза Саши Петряева.

Старший сержант Александр Петряев вместе с боевыми товарищами на танке Т-34 30 июня 1944 года ворвался в белорусский город Борисов. Экипаж 16 часов героически сражался с фашистами и погиб в неравном бою. Специально для этой встречи в библиотеке напечатали масштабную карту с указанием передвижения советских войск на территории Белоруссии. Были представлены также модели боевой техники, принесенные читателями, и книги о Великой Отечественной войне. Память бережно хранит и старый библиотечный альбом с публикациями и фотографиями, посвященными подвигу танкового экипажа, в составе которого был Александр. Ребята также увидели фильм о подвиге танкистов, снятый на белорусском телевидении. Шестиклассники наизусть прочли отрывки из книги Николая Никольского «Ценою жизни» о подвиге танкистов и помянули героев минутой молчания.

Просмотров:207 Сегодня, 21 ноября, в день его рождения, дети и взрослые вместе вспомнили историю его жизни и подвига. На встречу «Навеки 18-летний» пришли ребята из 5-й гимназии вместе со своими классными руководителями. Библиотекари рассказали им, что Александр Петряев родом из Красноярского края, из села Галактионово Краснотуранского района, но никогда не был в Норильске, куда в послевоенное время переехала его мама Ефимия Анисимовна. Она любила приходить в детскую библиотеку, где встречалась с читателями и рассказывала о подвиге своего сына.Старший сержант Александр Петряев вместе с боевыми товарищами на танке Т-34 30 июня 1944 года ворвался в белорусский город Борисов. Экипаж 16 часов героически сражался с фашистами и погиб в неравном бою.Специально для этой встречи в библиотеке напечатали масштабную карту с указанием передвижения советских войск на территории Белоруссии. Были представлены также модели боевой техники, принесенные читателями, и книги о Великой Отечественной войне. Память бережно хранит и старый библиотечный альбом с публикациями и фотографиями, посвященными подвигу танкового экипажа, в составе которого был Александр. Ребята также увидели фильм о подвиге танкистов, снятый на белорусском телевидении. Шестиклассники наизусть прочли отрывки из книги Николая Никольского «Ценою жизни» о подвиге танкистов и помянули героев минутой молчания.