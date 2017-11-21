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21 ноября 2017, 18:41



«Норникель» принял решение по технологии «Серного проекта». Определены также стоимость и сроки реализации проекта.

Компания начала реализацию второго этапа экологической программы, одобрив «Серный проект», конечная цель которого - сокращение суммарных выбросов диоксида серы в Заполярном филиале на 75% к 2023 г. Проектом предусматривается строительство установок по улавливанию богатых серой газов на Надеждинском металлургическом заводе, производство серной кислоты и ее последующей нейтрализации при помощи известняка с получением гипса, а также модернизация мощностей по улавливанию серы на медном заводе. Проект был разработан российской инжиниринговой компанией и основывается на отечественном оборудовании и технологиях. В рамках реализации «Серного проекта» переделы конвертирования и анодной плавки будут переведены с медного на Надеждинский металлургический завод. В результате наиболее «грязные» производственные мощности медного завода будут выведены из города Норильска, и все пирометаллургические мощности Заполярного филиала будут сосредоточены на Надеждинском металлургическом заводе, оборудованном эффективными мощностями по утилизации серы. Общая стоимость капитальных вложений в «Серный проект» оценивается в пределах 2,5 млрд долл. США, а завершение проекта планируется к 2023 г.

Просмотров:249 Компания завершила первый этап своей экологической программы с успешным закрытием никелевого завода в Норильске в 2016 г. и выходом Талнахской обогатительной фабрики на проектную мощность и показатели извлечения в 2017 г. Итогом этого мероприятия стало существенное сокращение выбросов вредных веществ в границах города Норильска.Компания начала реализацию второго этапа экологической программы, одобрив «Серный проект», конечная цель которого - сокращение суммарных выбросов диоксида серы в Заполярном филиале на 75% к 2023 г. Проектом предусматривается строительство установок по улавливанию богатых серой газов на Надеждинском металлургическом заводе, производство серной кислоты и ее последующей нейтрализации при помощи известняка с получением гипса, а также модернизация мощностей по улавливанию серы на медном заводе. Проект был разработан российской инжиниринговой компанией и основывается на отечественном оборудовании и технологиях.В рамках реализации «Серного проекта» переделы конвертирования и анодной плавки будут переведены с медного на Надеждинский металлургический завод. В результате наиболее «грязные» производственные мощности медного завода будут выведены из города Норильска, и все пирометаллургические мощности Заполярного филиала будут сосредоточены на Надеждинском металлургическом заводе, оборудованном эффективными мощностями по утилизации серы.Общая стоимость капитальных вложений в «Серный проект» оценивается в пределах 2,5 млрд долл. США, а завершение проекта планируется к 2023 г.