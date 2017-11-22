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22 ноября 2017, 11:32



В Норильске по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

При проверке установлено, что в 2017 году администрация города заключила муниципальные контракты по отлову безнадзорных животных на территории Центрального района г. Норильска с одним из индивидуальных предпринимателей. Как показала проверка, денежные средства на указанные в контрактах цели фактически не расходовались. Так, содержание животных в пункте временной передержки не производилось. Помещение, где должны были находиться животные, не отапливалось, находилось в антисанитарном состоянии, корм для них не приобретался. Кроме того, в ходе проверки в мусорных контейнерах, расположенных на прилегающей территории пункта временной передержки животных, были обнаружены трупы собак. По данному факту прокуратурой г. Норильска в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы об осуществлении уголовного преследования, по результатам рассмотрения которых отделом дознания ОМВД России по г. Норильску 14 ноября 2017 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из корыстных побуждений или с применением садистских методов), сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.

Просмотров:72 Прокуратурой г. Норильска проведена проверка сообщений средств массовой информации по факту жестокого обращения с животными.При проверке установлено, что в 2017 году администрация города заключила муниципальные контракты по отлову безнадзорных животных на территории Центрального района г. Норильска с одним из индивидуальных предпринимателей.Как показала проверка, денежные средства на указанные в контрактах цели фактически не расходовались. Так, содержание животных в пункте временной передержки не производилось. Помещение, где должны были находиться животные, не отапливалось, находилось в антисанитарном состоянии, корм для них не приобретался.Кроме того, в ходе проверки в мусорных контейнерах, расположенных на прилегающей территории пункта временной передержки животных, были обнаружены трупы собак.По данному факту прокуратурой г. Норильска в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы об осуществлении уголовного преследования, по результатам рассмотрения которых отделом дознания ОМВД России по г. Норильску 14 ноября 2017 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из корыстных побуждений или с применением садистских методов), сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.