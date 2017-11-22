Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 ноября 2017, 11:40



В таймырском поселке охотника, решившего семейные проблемы несколькими выстрелами из карабина, осудили на 11 лет лишения свободы.

Преступление было совершено год назад. 05.11.2016 с 7 часов до 9 часов нетрезвый мужчина ходил по поселку в поисках жены, которую подозревал в супружеской неверности. Увидев возле жилого дома предполагаемого соперника следы женской обуви на снегу, мужчина решил, что его жена находится в указанном месте. После этого он вернулся к себе домой, взял находящийся у него на законных основаниях охотничье-промысловый самозарядный карабин «Вепрь», снаряженный патронами, и произвел несколько выстрелов в сторону жилого дома, в котором находилась его жена. В результате выстрелов профессиональный охотник причинил хозяину дома телесное повреждение в виде огнестрельного слепого пулевого ранения брюшной полости, а также создал реальную угрозу жизни и здоровью своей супруги, которая находилась в доме. Раненый потерпевший умер на борту санитарной авиации во время транспортировки в лечебное учреждение. Достоверно не зная о том, что своими преступными действиями охотник причинил потерпевшему несовместимое с жизнью огнестрельное ранение, а его супруга покинула чужой дом, мужчина повторно вернулся к чужому дому и еще несколько раз выстрелил в оконный проем квартиры из принесенного с собой охотничье-промыслового ружья. За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 2 ст. 105 УК РФ, мужчина осужден к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Обвинение по делу поддержал прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Красноярского края. Сторона обвинения ориентировала суд на назначение осужденному 15 лет лишения свободы. У сторон есть 10 дней для обжалования приговора в апелляционном порядке.

Просмотров:71 Приговором Красноярского краевого суда от 20.11.2017 осужден 45-летний житель сельского поселения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края за убийство 35-летнего местного жителя и покушение на убийство своей супруги, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.Преступление было совершено год назад. 05.11.2016 с 7 часов до 9 часов нетрезвый мужчина ходил по поселку в поисках жены, которую подозревал в супружеской неверности. Увидев возле жилого дома предполагаемого соперника следы женской обуви на снегу, мужчина решил, что его жена находится в указанном месте. После этого он вернулся к себе домой, взял находящийся у него на законных основаниях охотничье-промысловый самозарядный карабин «Вепрь», снаряженный патронами, и произвел несколько выстрелов в сторону жилого дома, в котором находилась его жена. В результате выстрелов профессиональный охотник причинил хозяину дома телесное повреждение в виде огнестрельного слепого пулевого ранения брюшной полости, а также создал реальную угрозу жизни и здоровью своей супруги, которая находилась в доме.Раненый потерпевший умер на борту санитарной авиации во время транспортировки в лечебное учреждение.Достоверно не зная о том, что своими преступными действиями охотник причинил потерпевшему несовместимое с жизнью огнестрельное ранение, а его супруга покинула чужой дом, мужчина повторно вернулся к чужому дому и еще несколько раз выстрелил в оконный проем квартиры из принесенного с собой охотничье-промыслового ружья.За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 2 ст. 105 УК РФ, мужчина осужден к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.Обвинение по делу поддержал прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Красноярского края.Сторона обвинения ориентировала суд на назначение осужденному 15 лет лишения свободы.У сторон есть 10 дней для обжалования приговора в апелляционном порядке.