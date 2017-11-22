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22 ноября 2017, 11:55



Норильские полицейские провели День правовой помощи для воспитанников детского дома.

Ребята с удовольствием обсуждали вопросы, поднимаемые представителями закона, и задавали гостям интересующие вопросы. Наибольший интерес вызвала ответственность за совершение правонарушений, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:46 Накануне в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям руководители и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, приставы и нотариусы встретились с детьми. Инспекторы ПДН рассказали подросткам о необходимости знать свои права и обязанности, чтобы в дальнейшем умело применять их в жизни.Ребята с удовольствием обсуждали вопросы, поднимаемые представителями закона, и задавали гостям интересующие вопросы. Наибольший интерес вызвала ответственность за совершение правонарушений, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.