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22 ноября 2017, 12:04



Проблемы северян в центре внимания. Вице-президент «Норникеля» приняла участие в заседании президиума экспертного совета по вопросам «законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера».

Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных представила предложения по стимулированию реализации экологических проектов в Арктике, привлечению инвестиций в модернизацию промышленности и обновление основных фондов, обозначила видение мер господдержки геологического изучения недр, программ переселения пенсионеров и оздоровления работников, сообщает пресс-служба «Норникеля». Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко выразила благодарность за социальную ответственность и «Норникелю», который ежегодно выделяет 830 млн руб. на переселение жителей Норильска и Таймырского муниципального района. Она рассказала о законодательном обеспечении социальных выплат жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также социально-экономических проблемах, возникающих на практике. Особое внимание было уделено крайне низким объемам выделяемых государством средств для предоставления жилищных субсидий и реализации программ переселения наиболее социально незащищенных северян. По итогам заседания президиума экспертного совета были заслушаны предложения в план работы на весеннюю сессию 2018 года.

Просмотров:28 В Государственной Думе РФ состоялось первое заседание президиума экспертного совета по вопросам «законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации». Временно исполняющий обязанности начальника департамента планирования территориального развития Минэкономразвития Алексей Елин презентовал участникам концепцию «Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года».Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных представила предложения по стимулированию реализации экологических проектов в Арктике, привлечению инвестиций в модернизацию промышленности и обновление основных фондов, обозначила видение мер господдержки геологического изучения недр, программ переселения пенсионеров и оздоровления работников, сообщает пресс-служба «Норникеля».Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко выразила благодарность за социальную ответственность и «Норникелю», который ежегодно выделяет 830 млн руб. на переселение жителей Норильска и Таймырского муниципального района. Она рассказала о законодательном обеспечении социальных выплат жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также социально-экономических проблемах, возникающих на практике. Особое внимание было уделено крайне низким объемам выделяемых государством средств для предоставления жилищных субсидий и реализации программ переселения наиболее социально незащищенных северян.По итогам заседания президиума экспертного совета были заслушаны предложения в план работы на весеннюю сессию 2018 года.