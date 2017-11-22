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22 ноября 2017, 12:26



Накануне в Норильске участники «Золотой маски» представили в атриуме СРК «Арена» отрывки из спектакля, который покажут на большой сцене сеодня.

Проект «Золотой маски», в рамках которого фрагменты театральных постановок демонстрируются на площадках различных городов России, назван незамысловато: «Золотая маска» в городе». Так, в воскресенье норильчане уже смогли познакомиться с работой Театра наций, который здесь же, в атриуме, представил фрагмент постановки «Fars-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра». Программа состояла из песен советских лет, собственных музыкальных и лирических произведений артистов. «Рождество О.Генри» - это камерный мюзикл, в котором рассказы американского классика представлены в новом для российской публики жанре. Живой оркестр, трансформирующиеся декорации, хореографию и вокал артистов норильчане смогут в полной мере оценить сегодня и завтра - спектакль представят на подмостках Заполярного драматического. В «Арене» же актеры спектакля показали отдельные музыкальные номера.

Просмотров:206 Речь идет о спектакле «Рождество О.Генри», с которым театр им. Пушкина выйдет сегодня на сцену Заполярного театра драмы.Проект «Золотой маски», в рамках которого фрагменты театральных постановок демонстрируются на площадках различных городов России, назван незамысловато: «Золотая маска» в городе». Так, в воскресенье норильчане уже смогли познакомиться с работой Театра наций, который здесь же, в атриуме, представил фрагмент постановки «Fars-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра». Программа состояла из песен советских лет, собственных музыкальных и лирических произведений артистов.«Рождество О.Генри» - это камерный мюзикл, в котором рассказы американского классика представлены в новом для российской публики жанре. Живой оркестр, трансформирующиеся декорации, хореографию и вокал артистов норильчане смогут в полной мере оценить сегодня и завтра - спектакль представят на подмостках Заполярного драматического. В «Арене» же актеры спектакля показали отдельные музыкальные номера.