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22 ноября 2017, 13:00



Сказочное представление на льду «Алиса в Стране чудес» покажут маленьким норильчанам в канун Нового года.

На мероприятии зрителей ждут выступления победителей и призеров мировых соревнований, новые технологии спецэффектов и яркая музыкальная программа. Финалистка телепроекта «Голос. Дети-3» Ярослава Дегтярева исполнит песни Алисы. Солистка рок-группы «LOUNA» Лусинэ Геворкян споёт партии Красной Королевы. Автор музыки к спектаклю Алексей Галинский исполнит несколько песен Безумного Шляпника и споет в дуэте с Ярославой. Представления пройдут с 21 по 24 декабря 2017 года во Дворце спорта «Арктика». Продолжительность спектакля 60 мин, телефон для справок 49-09-50.

Просмотров:229 «Алиса в Стране чудес» - удивительный спектакль для всей семьи, прекрасная сказка с простыми, но необходимыми ценностями. Как прекрасно не забывать о своем детстве, уметь мечтать и фантазировать и, главное, верить в себя!На мероприятии зрителей ждут выступления победителей и призеров мировых соревнований, новые технологии спецэффектов и яркая музыкальная программа. Финалистка телепроекта «Голос. Дети-3» Ярослава Дегтярева исполнит песни Алисы. Солистка рок-группы «LOUNA» Лусинэ Геворкян споёт партии Красной Королевы. Автор музыки к спектаклю Алексей Галинский исполнит несколько песен Безумного Шляпника и споет в дуэте с Ярославой.Представления пройдут с 21 по 24 декабря 2017 года во Дворце спорта «Арктика». Продолжительность спектакля 60 мин, телефон для справок 49-09-50.