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22 ноября 2017, 13:09



Норильчане могут принять участие в выборе названия для новой ледовой арены, которую возводят для Универсиады-2019.

Комиссия из дизайнеров, чиновников и спортсменов выбрала пять основных и два дополнительных названия. Это — «U-арена», «20.19», «Кристалл», «Яр-арена», «Арена.Взлет», «Лидер» и «Харп» (в переводе с ненецкого означает «Северное сияние»). Голосование идет на официальной странице Универсиады в социальных сетях. На 3-м месте сейчас название «20.19», на 2-м — «Арена.Взлет», большинство голосов за «Кристалл». Голосование продлится до 10 декабря, в нем уже приняли участие более 10 тысяч человек.

Просмотров:214 В Красноярске выбрали семь названий для ледовой арены Универсиады на Партизана Железняка. Всего горожане предложили организаторам около пяти тысяч вариантов.Комиссия из дизайнеров, чиновников и спортсменов выбрала пять основных и два дополнительных названия. Это — «U-арена», «20.19», «Кристалл», «Яр-арена», «Арена.Взлет», «Лидер» и «Харп» (в переводе с ненецкого означает «Северное сияние»).Голосование идет на официальной странице Универсиады в социальных сетях. На 3-м месте сейчас название «20.19», на 2-м — «Арена.Взлет», большинство голосов за «Кристалл». Голосование продлится до 10 декабря, в нем уже приняли участие более 10 тысяч человек.