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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:56 Пять социальных проектов получили поддержку на сумму 15 млн рублей. В столице Таймыра определились победители конкурса «Зажги свою звезду над Енисеем».
17:08 Завтра, 23 ноября, в столице Таймыра откроется выставка «Дарю вам красоту» бывшего директора Норильской детской художественной школы, члена Союза художников России Александра Слесарева.
16:49 Есть контакт. Норильчан приглашают на рок-квартирник.
16:45 Таймыр присоединился к Всероссийской информационной акции «Должен знать».
16:28 В Норильске двое злоумышленников предстанут перед судом за кражу из национально-культурного центра.
16:18 Сколько платить дивидендов? Этот вопрос «Норникель» готов обсуждать со своими акционерами.
15:17 Более двух миллионов рублей взыскали норильские полицейские за правонарушения в сфере антиалкогольного законодательства.
15:08 Сказкой «Рикки-Тикки-Тави» порадуют норильскую детвору в предновогодние дни и новогодние каникулы актеры Заполярного театра драмы.
13:15 В городском Центре культуры Норильска на открытии выставки мастерицы Натальи Колесник устроили народные игры под гармошку.
13:09 Норильчане могут принять участие в выборе названия для новой ледовой арены, которую возводят для Универсиады-2019.
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