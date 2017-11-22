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22 ноября 2017, 13:15



В городском Центре культуры Норильска на открытии выставки мастерицы Натальи Колесник устроили народные игры под гармошку.

На праздник открытия выставки пришли ее друзья из ансамбля «Солнцеворот» и устроили для гостей развлечения в народном духе - вместе пели, плясали и играли. Выставка, на которой представлены старинная одежда и утварь из домашней коллекции Натальи Колесник, будет открыта для всех желающих до конца недели. А 25 ноября в выставочном зале ГЦК рукодельница поделится секретами своего мастерства. Встреча пройдет в стиле русской вечёры при участии ансамбля «Солнцевотрот». Вход на мастер-класс по билетам.

Просмотров:219 Мастер народных ремесел в третьем поколении Наталья Колесник как участник творческого объединения ГЦК «Вернисаж» впервые представила многообразие своего творчества. Она плетет пояса, вышивает, создает куклы-обереги, работает с берестой, валяет из шерсти, занимается росписью.На праздник открытия выставки пришли ее друзья из ансамбля «Солнцеворот» и устроили для гостей развлечения в народном духе - вместе пели, плясали и играли.Выставка, на которой представлены старинная одежда и утварь из домашней коллекции Натальи Колесник, будет открыта для всех желающих до конца недели. А 25 ноября в выставочном зале ГЦК рукодельница поделится секретами своего мастерства. Встреча пройдет в стиле русской вечёры при участии ансамбля «Солнцевотрот». Вход на мастер-класс по билетам.