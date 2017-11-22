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22 ноября 2017, 15:08

Сказкой «Рикки-Тикки-Тави» порадуют норильскую детвору в предновогодние дни и новогодние каникулы актеры Заполярного театра драмы.


Как признался режиссер Тимур Файрузов, репетиции еще не начались, поэтому рано говорить о том, какой именно будет эта сказка. «Нередко случается, что режиссерская задумка – это одно, а на выходе получается совсем иное», - подчеркнул Файрузов. Точно лишь известно, кто примет участие в этой постановке.
Так, для работы с актерами в Норильск из Барнаула приедет хореограф Оксана Малышева. Музыкальным руководителем проекта станет Алексей Пупик. Главную роль исполнит Александр Жуйков. Также в постановке заняты: Варвара Бабаянц, Евгений Нестеров, Александр Носырев, Юлия Новикова, Николай Каверин, Павел Авдеев, Сергей Даданов, Инесса Талашкевич, Полина Белянина, Дарья Дороготовцева и Алексей Ковригин.
Стоит отметить, что из-за того, что открытие нового театрального сезона в этом году сдвинуто, время на подготовку к премьере остается совсем немного и всем задействованным в ней актерам придется работать в усиленном режиме.
Репетиции начнутся после официального сбора труппы, который состоится 24 ноября. Для зрителей же театр распахнет свои двери 1 декабря. Откроет новый, 77-й творческий сезон премьера, представленная на закрытии предыдущего сезона в сентябре – «Норильские анекдоты».

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 21 ноября 2017 
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 20 ноября 2017 
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