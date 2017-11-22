Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 ноября 2017, 15:17



Более двух миллионов рублей взыскали норильские полицейские за правонарушения в сфере антиалкогольного законодательства.

С начала года подобных проверок проведено уже 184. За этот период в нарушение Федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» выявлено 162 факта реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли; более 10 фактов торговли без лицензии на соответствующую деятельность; 17 должностных лиц привлечено к ответственности за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (только по данному правонарушению размер административных штрафов превысил 800 тыс. руб.). По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». С начала года полицейскими наложено административных штрафов на сумму 2 253 700 рублей, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Информация обо всех выявленных правонарушениях направлена в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска для принятия мер реагирования.

Просмотров:212 В ноябре 2017 года норильские стражи порядка выявили два правонарушения в рамках оперативного мероприятия, направленного на выявление и документирование фактов незаконной реализации алкогольной продукции.С начала года подобных проверок проведено уже 184. За этот период в нарушение Федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» выявлено 162 факта реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли; более 10 фактов торговли без лицензии на соответствующую деятельность; 17 должностных лиц привлечено к ответственности за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (только по данному правонарушению размер административных штрафов превысил 800 тыс. руб.).По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». С начала года полицейскими наложено административных штрафов на сумму 2 253 700 рублей, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Информация обо всех выявленных правонарушениях направлена в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска для принятия мер реагирования.