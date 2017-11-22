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22 ноября 2017, 16:18



Сколько платить дивидендов? Этот вопрос «Норникель» готов обсуждать со своими акционерами.

Дивидендная политика, принятая компанией в 2016 г., предполагает выплаты в размере 60% EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA меньше 1,8. Если же показатель равен или выше 2,2, то дивиденды могут снизиться до 30% EBITDA. Минимальные выплаты компания зафиксировала на уровне $1 млрд, следует из презентации на дне инвесторов «Норникеля», который прошел в понедельник, 20 ноября, в Лондоне.

Просмотров:288 «Норникель» готов после обсуждения со своими акционерами скорректировать формулу, по которой осуществляется расчет дивидендов, рассказал в интервью Bloomberg президент «Норникеля» Владимир Потанин.Дивидендная политика, принятая компанией в 2016 г., предполагает выплаты в размере 60% EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA меньше 1,8. Если же показатель равен или выше 2,2, то дивиденды могут снизиться до 30% EBITDA. Минимальные выплаты компания зафиксировала на уровне $1 млрд, следует из презентации на дне инвесторов «Норникеля», который прошел в понедельник, 20 ноября, в Лондоне.