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22 ноября 2017, 16:28



В Норильске двое злоумышленников предстанут перед судом за кражу из национально-культурного центра.

В июле с заявлением о хищении имущества в полицию обратился представитель одной из диаспор. Мужчина сообщил, что в ночное время неизвестные похитили имущество, принадлежащее региональному общественному движению. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищению причастны двое местных жителей. Как выяснили сыщики, 42-летний мужчина с 34-летним приятелем проникли в помещение через запасный выход и похитили электроинструменты, компьютерный монитор, телевизор, наборы настольных игр, музыкальные инструменты, посуду, картины и религиозную литературу. Полицейские изъяли у злоумышленников практически все похищенное имущество и вернули его законным владельцам. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Теперь злоумышленникам грозит наказание до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент расследование завершено, дело направлено в суд.

Просмотров:239 Следователи отдела МВД России по г. Норильску окончили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, совершивших кражу из здания национально-культурного центра, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В июле с заявлением о хищении имущества в полицию обратился представитель одной из диаспор. Мужчина сообщил, что в ночное время неизвестные похитили имущество, принадлежащее региональному общественному движению. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищению причастны двое местных жителей.Как выяснили сыщики, 42-летний мужчина с 34-летним приятелем проникли в помещение через запасный выход и похитили электроинструменты, компьютерный монитор, телевизор, наборы настольных игр, музыкальные инструменты, посуду, картины и религиозную литературу.Полицейские изъяли у злоумышленников практически все похищенное имущество и вернули его законным владельцам.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Теперь злоумышленникам грозит наказание до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент расследование завершено, дело направлено в суд.