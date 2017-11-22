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22 ноября 2017, 16:45



Таймыр присоединился к Всероссийской информационной акции «Должен знать».

Акция «Должен знать» предшествует Всероссийскому мероприятию «Технология жизни», приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Этот день отмечается во всём мире 1 декабря. Акция проводится с целью профилактики распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа в молодёжной среде. Её задачами являются: обращение внимания молодёжного сообщества на проблему, трансляция актуальной и достоверной информации о ВИЧ-инфекции и СПИДе, информирование молодых людей о местонахождении специальных учреждений и услугах, оказываемых ими в сфере профилактики указанных заболеваний. Организатором акции на Таймыре выступает МКУ «Таймырский молодёжный центр». Его сотрудники и волонтёры готовятся к проведению информационно-агитационной кампании, в рамках которой изготавливают листовки о необходимости сдачи теста на ВИЧ-инфекцию. 28 ноября на базе Таймырского молодёжного центра состоится встреча активистов Российского движения школьников. В формате круглого стола они обсудят проблему и методы профилактической работы, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.

Просмотров:214 В ходе акции сотрудники и волонтёры Таймырского молодёжного центра проведут мероприятия по информированию молодёжи о вирусе иммунодефицита человека, формированию культуры безопасности и сохранению здоровья молодых граждан.Акция «Должен знать» предшествует Всероссийскому мероприятию «Технология жизни», приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Этот день отмечается во всём мире 1 декабря.Акция проводится с целью профилактики распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа в молодёжной среде. Её задачами являются: обращение внимания молодёжного сообщества на проблему, трансляция актуальной и достоверной информации о ВИЧ-инфекции и СПИДе, информирование молодых людей о местонахождении специальных учреждений и услугах, оказываемых ими в сфере профилактики указанных заболеваний.Организатором акции на Таймыре выступает МКУ «Таймырский молодёжный центр». Его сотрудники и волонтёры готовятся к проведению информационно-агитационной кампании, в рамках которой изготавливают листовки о необходимости сдачи теста на ВИЧ-инфекцию. 28 ноября на базе Таймырского молодёжного центра состоится встреча активистов Российского движения школьников. В формате круглого стола они обсудят проблему и методы профилактической работы, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.