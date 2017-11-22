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22 ноября 2017, 16:49



Есть контакт. Норильчан приглашают на рок-квартирник.

«Всех пришедших ждет общение в приятной творческой обстановке, знакомство с опытными гитаристами и много хорошей музыки. Начинающие музыканты смогут задать интересующие их вопросы и получить советы от старших коллег по цеху. Справки по телефону 8-913-493-09-88», - отметили в Молодежном центре.

Просмотров:187 Мероприятие, организованное Молодежным центром и штабом флагманской программы «Арт-парад», состоится в воскресенье, 26 ноября в 18.00, в актовом зале Молодежного центра (ул. Советская, 9, 4-й этаж). По сообщению организаторов, гостями вечера, получившего название «Полный контакт», станут норильские рок-группы, среди которых «Нет идей» и Got no choice.«Всех пришедших ждет общение в приятной творческой обстановке, знакомство с опытными гитаристами и много хорошей музыки. Начинающие музыканты смогут задать интересующие их вопросы и получить советы от старших коллег по цеху. Справки по телефону 8-913-493-09-88», - отметили в Молодежном центре.