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22 ноября 2017, 17:08



Завтра, 23 ноября, в столице Таймыра откроется выставка «Дарю вам красоту» бывшего директора Норильской детской художественной школы, члена Союза художников России Александра Слесарева.

Сейчас художник живет на материке, где в конце декабря отметит свое 70-летие. Этому событию и посвящается выставка в Дудинке, с которой у живописца сохранились самые теплые и творческие отношения. Природа Таймыра всегда была источником вдохновения для мастера, работы которого отразили суровую и такую величественную красоту Севера. Многие из этих произведений не раз экспонировались в Таймырском краеведческом музее, но персональная выставка «Дарю вам красоту» будет первой в его залах. Специально для юбилейной экспозиции несколько работ предоставила жена художника Светлана Слесарева, которая будет почетным гостем вернисажа. Приглашены и коллеги Александра Алексеевича из Норильской детской художественной школы, а также сотрудники Таймырского дома народного творчества, где в прошлые годы проходили выставки известного норильского мастера. Выставка «Дарю вам красоту» будет открыта в Таймырском краеведческом музее до конца года.

Просмотров:187 В прошлом году коллекция живописи и графики Таймырского краеведческого музея пополнилась новыми работами мастера, судьба которого с 1975 года была связана с Норильском. Сейчас в фондах хранится более 30 работ живописца Александра Слесарева, много лет трудившегося директором Норильской детской художественной школы.Сейчас художник живет на материке, где в конце декабря отметит свое 70-летие. Этому событию и посвящается выставка в Дудинке, с которой у живописца сохранились самые теплые и творческие отношения. Природа Таймыра всегда была источником вдохновения для мастера, работы которого отразили суровую и такую величественную красоту Севера. Многие из этих произведений не раз экспонировались в Таймырском краеведческом музее, но персональная выставка «Дарю вам красоту» будет первой в его залах.Специально для юбилейной экспозиции несколько работ предоставила жена художника Светлана Слесарева, которая будет почетным гостем вернисажа. Приглашены и коллеги Александра Алексеевича из Норильской детской художественной школы, а также сотрудники Таймырского дома народного творчества, где в прошлые годы проходили выставки известного норильского мастера.Выставка «Дарю вам красоту» будет открыта в Таймырском краеведческом музее до конца года.